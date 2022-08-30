Окупанти повідомили про вибухи у Севастополі: кажуть, працювала ППО

Призначений окупантами "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що вдень 30 серпня у місті працювала ППО і нібито збила безпілотник.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Сьогодні вдень у Севастополі знову відпрацювала система ППО. За попередніми даними, збили БПЛА в районі Верхньосадового".

Деталі: Ставленик окупантів запевняє, що ситуація у місті "повністю під контролем".

Передісторія: