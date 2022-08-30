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Окупанти повідомили про вибухи у Севастополі: кажуть, працювала ППО

Ірина БалачукВівторок, 30 серпня 2022, 13:06
Севастополь. Фото pixabay.com

Призначений окупантами "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що вдень 30 серпня у місті працювала ППО і нібито збила безпілотник.  

Джерело: Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Сьогодні вдень у Севастополі знову відпрацювала система ППО. За попередніми даними, збили БПЛА в районі Верхньосадового".

Деталі: Ставленик окупантів запевняє, що ситуація у місті "повністю під контролем".

Передісторія:

  • 31 липня призначений Росією "губернатор" окупованого Севастополя повідомив, що безпілотник атакував штаб російського флоту, в місті скасували святкові заходи до дня ВМФ окупантів.
  • Вранці 20 серпня пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.
  • Останнім часом почастішали вибухи в окупованому Криму. Вибухи прогриміли поблизу Джанкоя, у Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї, поблизу Алупки і Євпаторії. 
  • Після цього видання Business Insider з посиланням на секретний звіт НАТО повідомило, що Росія вирішила вивезти з окупованого Криму десять своїх винищувачів після вибухів у Криму, за якими, ймовірно, стоять українські сили. 
  • А Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що Росія передислоковує військову техніку з Криму після ударів ЗСУ, а також посилює ППО окупованого півострова.

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Теми: КримСевастопольокупаціявибух
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