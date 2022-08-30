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Оккупанты сообщили о взрывах в Севастополе: говорят, работала ПВО

Ирина БалачукВторник, 30 августа 2022, 13:06
Оккупанты сообщили о взрывах в Севастополе: говорят, работала ПВО
Севастополь. Фото pixabay.com

Назначенный оккупантами "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что днем 30 августа в городе работала ПВО и якобы сбила беспилотник.

Источник: Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового".

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Детали: Ставленик оккупантов уверяет, что ситуация в городе "полностью под контролем".  

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Темы: КрымСевастопольоккупациявзрыв
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