Оккупанты сообщили о взрывах в Севастополе: говорят, работала ПВО

Назначенный оккупантами "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что днем 30 августа в городе работала ПВО и якобы сбила беспилотник.

Источник: Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового".

Детали: Ставленик оккупантов уверяет, что ситуация в городе "полностью под контролем".

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