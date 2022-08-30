Оккупанты сообщили о взрывах в Севастополе: говорят, работала ПВО

Назначенный оккупантами "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что днем 30 августа в городе работала ПВО и якобы сбила беспилотник.

Источник: Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового".

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Детали: Ставленик оккупантов уверяет, что ситуация в городе "полностью под контролем".

Предыстория:

31 июля назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота,в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов.

Утром 20 августа прогремел взрыв в Севастополе, оккупационные власти сообщили, что над крышей штаба Черноморского флота сбили беспилотник.

В последнее время участились взрывы в оккупированном Крыму. Взрывы прогремели вблизи Джанкоя, в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, вблизи Алупки и Евпатории.

После этого издание Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО сообщило, что Россия решила вывезти из оккупированного Крыма десять своих истребителей после взрывов в Крыму, за которыми, вероятно, стоят украинские силы.

А Институт изучения войны (ISW) предположил, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова.