Директора НАБУ будуть обирати не менше 3 місяців – ОП

Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що за оптимістичними прогнозами директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оберуть не раніше, ніж через три місяці.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар Смирнова журналістам

Пряма мова Смирнова: "22 вересня має розпочатися конкурс з обрання директора НАБУ. З урахуванням усіх процедур, мені здається, що він має завершитися протягом трьох місяців, десь так приблизно".

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Деталі: Він пояснив, що дата обрання директора НАБУ буде залежати від багатьох чинників. Зокрема, мова йде про регламент роботи комісії, терміни проведення співбесід тощо.

Таким чином, припустив Смирнов, "керуючись обережним оптимізмом, я розраховую на те, що цей конкурс може легко завершитися за три місяці".

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