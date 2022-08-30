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Директора НАБУ будуть обирати не менше 3 місяців – ОП

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 серпня 2022, 13:20
Директора НАБУ будуть обирати не менше 3 місяців – ОП
скриншот

Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що за оптимістичними прогнозами директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оберуть не раніше, ніж через три місяці.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар Смирнова журналістам

Пряма мова Смирнова: "22 вересня має розпочатися конкурс з обрання директора НАБУ. З урахуванням усіх процедур, мені здається, що він має завершитися протягом трьох місяців, десь так приблизно".

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Деталі: Він пояснив, що дата обрання директора НАБУ буде залежати від багатьох чинників. Зокрема, мова йде про регламент роботи комісії, терміни проведення співбесід тощо.

Таким чином, припустив Смирнов, "керуючись обережним оптимізмом, я розраховую на те, що цей конкурс може легко завершитися за три місяці".

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) буде оголошено найближчим часом.
  • Навесні 2022 року мав відбутися конкурс з обрання директора НАБУ. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес
  • 6 червня завершилося інтернет-голосування за нових членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. У результаті голосування до складу Ради увійшло 15 осіб.
  • На початку серпня голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що команда президента готується зірвати конкурс на директора НАБУ, на що вказує зареєстрований "слугою народу" Андрієм Клочко законопроєкт, який встановлює нові вимоги до кандидатів на посаду та обмеження щодо участі у конкурсі.

Теми: НАБУОфіс президента
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