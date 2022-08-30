Директора НАБУ будут выбирать не менее 3 месяцев – ОП

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что по оптимистическим прогнозам директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изберут не раньше, чем через три месяца.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий Смирнова журналистам

Прямая речь Смирнова: "22 сентября должен начаться конкурс по избранию директора НАБУ. С учетом всех процедур мне кажется, что он должен завершиться в течение трех месяцев, где-то так примерно".

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Детали: Он объяснил, что дата избрания директора НАБУ будет зависеть от многих факторов. В частности, речь идет о регламенте работы комиссии, сроках проведения собеседований и т.д.

Таким образом, предположил Смирнов, "руководствуясь осторожным оптимизмом, я рассчитываю на то, что этот конкурс может легко завершиться через три месяца".

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