Директора НАБУ будут выбирать не менее 3 месяцев – ОП

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что по оптимистическим прогнозам директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изберут не раньше, чем через три месяца.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий Смирнова журналистам

Прямая речь Смирнова: "22 сентября должен начаться конкурс по избранию директора НАБУ. С учетом всех процедур мне кажется, что он должен завершиться в течение трех месяцев, где-то так примерно".

Детали: Он объяснил, что дата избрания директора НАБУ будет зависеть от многих факторов. В частности, речь идет о регламенте работы комиссии, сроках проведения собеседований и т.д.

Таким образом, предположил Смирнов, "руководствуясь осторожным оптимизмом, я рассчитываю на то, что этот конкурс может легко завершиться через три месяца".

Предыстория:

1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.

Весной 2022 года должен был пройти конкурс по избранию директора НАБУ. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс.

6 июня завершилось интернет-голосование за новых членов Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). В результате голосования в состав Совета вошли 15 человек.

В начале августа глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что команда президента готовится сорвать конкурс на директора НАБУ, на что указывает зарегистрированный "слугой народа" Андреем Клочко законопроект, устанавливающий новые требования к кандидатам на должность и ограничения относительно участия в конкурсе.