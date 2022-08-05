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Росіян досі лякають "Правим сектором": нібито готував теракти в РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 11:22
Росіян досі лякають Правим сектором: нібито готував теракти в РФ
ілюстративне фото РИА Новости

Російська ФСБ відзвітувала про затримання в Черкеську нібито прихильника "Правого сектору", який готував напади на співробітників правоохоронних органів та військовослужбовців.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ

Дослівно ФСБ: "У Черкеську (Карачаєво-Черкеська республіка, КЧР) виявлено та затримано місцевого жителя – громадянина Російської Федерації, 1992 року народження, який виношував наміри щодо вчинення терористичних акцій щодо співробітників республіканських правоохоронних органів та військовослужбовців під патронажем організації "Правий сектор" (визнана екстремістською та заборонена в РФ)".

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Деталі: За даними російської спецслужби, після атак росіянин планував виїхати в Україну.

"За адресою його проживання, а також в обладнаному ним схованці виявлено два саморобні вибухові пристрої потужністю близько 3 кг у тротиловому еквіваленті кожний, компоненти для виготовлення СВУ, схеми підходів до будівель прокуратури та військкомату, у засобах зв'язку – листування з активними учасниками організації "Правий сектор", що викриває його злочинні наміри, та символіка екстремістської організації", - стверджують у ФСБ.

Там також заявили, що затриманий "дає визнавальні свідчення".

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Слідчим підрозділом ФСБ порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготування до терористичного акту) та ч. 2 ст. 282.2 (участь в екстремістській організації) КК РФ.

Що передувало: У 2014 році російський телеканал "Lifenews" оприлюднив репортаж з чергової перестрілки у Слов’янську, де нібито згорів автомобіль, але на місці було знайдено зброю, американські гроші та візитку тодішнього глави "Правого сектора" Дмитра Яроша. З того часу "візитка Яроша" стала мемом. 

У наступні роки в Росії неодноразово повідомляли про різноманітні теракти, які начебто готували прихильники "Правого сектору".

Теми: РосіяПравий сектор
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