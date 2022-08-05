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Россиян до сих пор пугают "Правым сектором": якобы готовил теракты в РФ

Катерина ТищенкоПятница, 5 августа 2022, 11:22
иллюстративное фото РИА Новости

Российская ФСБ отчиталась о задержании в Черкесске якобы сторонника "Правого сектора", который готовил нападения на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ

Дословно ФСБ: "В Черкесске (Карачаево-Черкесская республика, КЧР) выявлен и задержан местный житель – гражданин Российской Федераций, 1992 года рождения, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор" (признана экстремистской и запрещена в РФ)".

Детали: По данным российской спецслужбы, после совершения атак россиянин планировал уехать в Украину.

"По адресу его проживания, а также в оборудованном им тайнике обнаружены два самодельных взрывных устройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, в используемых средствах связи – переписка с активными участниками организации "Правый сектор", изобличающая его преступные намерения, и символика экстремистской организации", – утверждают в ФСБ.

Там также заявили, что задержанный "дает признательные показания".

Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 2 ст. 282.2 (участие в экстремистской организации) УК РФ.

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Что предшествовало: В 2014 году российский телеканал "Lifenews" обнародовал репортаж об очередной перестрелке в Славянске, где якобы сгорел автомобиль, но на месте были найдены оружие, американские деньги и визитка тогдашнего главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша. С тех пор "визитка Яроша" стала мемом.

В последующие годы в России неоднократно сообщали о различных терактах, которые якобы готовили сторонники "Правого сектора".

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Темы: РосcияПравый сектор
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