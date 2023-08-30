Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина

Росія повідомила бразильському органу з розслідування авіаційних подій, що вона поки не буде розслідувати катастрофу літака бразильського виробництва, в якій загинув ватажок найманців "Вагнера" Євгеній Пригожин, відповідно до міжнародних правил.

Джерело: "Reuters" з посиланням на Бразильський Центр досліджень і запобігання авіаційним катастрофам (CENIPA)

Деталі: Євгеній Пригожин, два топ-керівники його групи "Вагнер" і чотири охоронці були серед 10 осіб, які загинули під час катастрофи літака Embraer Legacy 600 на північ від Москви 23 серпня.

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Бразильський Центр досліджень і запобігання авіаційним катастрофам (CENIPA) в інтересах підвищення безпеки польотів заявив, що приєднається до розслідування під керівництвом Росії, якщо його запросять і якщо воно буде проведено відповідно до міжнародних правил.

CENIPA повідомив, що у вівторок 29 серпня отримав відповідь від Міждержавного авіаційного комітету – Комісії з розслідування авіаційних подій, в якій російська влада заявила, що поки що не буде відкривати розслідування відповідно до Додатку 13.

Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію – більш відомої як Чиказька конвенція 1944 року – передбачає міжнародну співпрацю.

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При розслідуванні авіакатастроф експерти працюють над підвищенням безпеки польотів, не визначаючи винних, але розслідування часто заплямовані політичними інтересами.

CENIPA і виробник Embraer хочуть запобігти майбутнім аваріям, але стикаються з труднощами в отриманні інформації в ході розслідування через санкції проти Росії і небажання Москви допустити зовнішню перевірку.

Літак Embraer Legacy 600 має хорошу репутацію з точки зору безпеки. Близько 802 регіональних літаків Embraer на 37-50 місць, побудованих на тій же платформі, що і корпоративні літаки Legacy 600, знаходяться в експлуатації, тож Бразилія зацікавлена у вивченні кейсу з Пригожиним.

Згідно з даними Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), що базується в Монреалі, рейс з Москви до Санкт-Петербурга був внутрішнім, тому на нього не поширюються міжнародні правила, відомі в індустрії під юридичною назвою "Додаток 13".

Російська авіаційна влада не була зобов'язана погодитися на пропозицію CENIPA, але деякі колишні слідчі вважають, що вона повинна це зробити, оскільки США та інші західні уряди підозрюють Кремль у причетності до катастрофи 23 серпня.

"Вони не зобов'язані, їм лише рекомендують це зробити", – заявив агентству Reuters глава CENIPA бригадний генерал авіації Марсело Морено після того, як минулого тижня агентство надіслало електронного листа з питанням до Росії, чи відкриє вона таке розслідування.

"Але якщо вони скажуть, що почнуть розслідування і запросять Бразилію, ми будемо брати участь здалеку", – додав Морено.

Американський консультант з авіаційної безпеки і колишній слідчий Джон Кокс сказав, що внутрішнє російське розслідування завжди буде піддаватися сумніву без участі Бразилії – країни, де був виготовлений літак Пригожина.

"Я думаю, що це дуже сумно. Я думаю, що це шкодить прозорості російського розслідування", – сказав Кокс після того, як йому повідомили про російську відповідь.

Джефф Гуццетті, колишній американський слідчий з розслідування авіакатастроф, сказав, що Росія повинна прийняти допомогу від Бразилії, навіть якщо CENIPA зможе брати участь лише віддалено: "Якщо вони цього не зроблять, то це вірна ознака того, що розслідування не буде прозорим".

Бразильський авіабудівний конгломерат Embraer відмовився від коментарів.

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