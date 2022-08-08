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Для скандального звіту Amnesty International люди свідчили під тиском – МКІП

Євген КізіловПонеділок, 8 серпня 2022, 15:40
Для скандального звіту Amnesty International люди свідчили під тиском – МКІП
Getty Images

Правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту про війну в Україні свідчення людей, які знаходились в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, що свідчить про інтерв'ю під очевидним тиском.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики у Facebook

Деталі: Як стало відомо Центру, до процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

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Водночас більшість матеріалів для звіту були отримані в ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України в Криму і на Донбасі.

Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та в'язниць, опитування проводилось серед "охочих" надати подібного роду інформацію.

Дослівно: "Отже така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту. Оскільки такі інтерв'ю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів РФ (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі".

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Більше деталей: За даними Центру, інколи подібного роду "правильне" інтерв'ю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій. Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ.

Що передувало:

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
  • В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є нічим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.
  • Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.
  • Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, а очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації.
  • Центральний офіс AI заявив, що шкодує про "страждання та гнів", викликані її заявою, але від своїх слів не відмовляється.

Теми: Amnesty InternationalскандалвійнаЗбройні сили
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