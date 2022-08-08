Для скандального звіту Amnesty International люди свідчили під тиском – МКІП

Правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту про війну в Україні свідчення людей, які знаходились в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, що свідчить про інтерв'ю під очевидним тиском.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики у Facebook

Деталі: Як стало відомо Центру, до процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Водночас більшість матеріалів для звіту були отримані в ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України в Криму і на Донбасі.

Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та в'язниць, опитування проводилось серед "охочих" надати подібного роду інформацію.

Дослівно: "Отже така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту. Оскільки такі інтерв'ю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів РФ (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі".

Більше деталей: За даними Центру, інколи подібного роду "правильне" інтерв'ю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій. Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ.

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