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Данілов: РФ бракує колаборантів, "референдуми" можливі лише в режимі фейкових новин

Валентина РоманенкоВівторок, 9 серпня 2022, 15:00
Данілов: РФ бракує колаборантів, референдуми можливі лише в режимі фейкових новин
Олексій Данілов. фото апарату РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях можливе лише як фейк.

Джерело: Данілов у Twitter

Деталі: Секретар РНБО констатує, що в Росії немає ресурсів створити навіть видимість проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

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Пряма мова: "РФ не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин".

Передісторія: 

  • На території Запорізької та Херсонської областей загарбники намагаються набрати колаборантів та гауляйтерів, які б забезпечили проведення незаконних референдумів щодо нібито приєднання до Росії. Рух опору полює за різноматіними колаборантами.  Цивільне населення також всіляко опирається окупантам.
  • За даними ОК "Південь", росіяни розгорнули підготовку до проведення "референдумів" на захоплених територіях ще на початку окупації, однак кожного разу їм не вистачало справжнього електорату.
  • Центр національного спротиву раніше повідомляв, що російські окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня.
  • 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.

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Теми: окупаціявійнаРНБОДанілов
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