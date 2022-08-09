Данілов: РФ бракує колаборантів, "референдуми" можливі лише в режимі фейкових новин

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях можливе лише як фейк.

Джерело: Данілов у Twitter

Деталі: Секретар РНБО констатує, що в Росії немає ресурсів створити навіть видимість проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

Пряма мова: "РФ не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин".

Передісторія: