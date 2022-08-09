Данілов: РФ бракує колаборантів, "референдуми" можливі лише в режимі фейкових новин
Вівторок, 9 серпня 2022, 15:00
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях можливе лише як фейк.
Джерело: Данілов у Twitter
Деталі: Секретар РНБО констатує, що в Росії немає ресурсів створити навіть видимість проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.
Пряма мова: "РФ не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин".
Передісторія:
- На території Запорізької та Херсонської областей загарбники намагаються набрати колаборантів та гауляйтерів, які б забезпечили проведення незаконних референдумів щодо нібито приєднання до Росії. Рух опору полює за різноматіними колаборантами. Цивільне населення також всіляко опирається окупантам.
- За даними ОК "Південь", росіяни розгорнули підготовку до проведення "референдумів" на захоплених територіях ще на початку окупації, однак кожного разу їм не вистачало справжнього електорату.
- Центр національного спротиву раніше повідомляв, що російські окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня.
- 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.