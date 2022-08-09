Данілов: РФ бракує колаборантів, "референдуми" можливі лише в режимі фейкових новин

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях можливе лише як фейк.

Джерело: Данілов у Twitter

Деталі: Секретар РНБО констатує, що в Росії немає ресурсів створити навіть видимість проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

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Пряма мова: "РФ не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин".

Передісторія:

На території Запорізької та Херсонської областей загарбники намагаються набрати колаборантів та гауляйтерів, які б забезпечили проведення незаконних референдумів щодо нібито приєднання до Росії. Рух опору полює за різноматіними колаборантами. Цивільне населення також всіляко опирається окупантам.

За даними ОК "Південь", росіяни розгорнули підготовку до проведення "референдумів" на захоплених територіях ще на початку окупації, однак кожного разу їм не вистачало справжнього електорату.

Центр національного спротиву раніше повідомляв, що російські окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня.

7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.