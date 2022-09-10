Прикордонники розповіли, скільки чоловіків хотіли втекти з країни з початку війни

Затримані на кордоні чоловіки. Фото ілюстративне з сайту ДПСУ

Від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

Джерело: Держприкордонслужба у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 5,6 тисячі із них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Крім того, від 24 лютого зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.

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