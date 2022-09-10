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Прикордонники розповіли, скільки чоловіків хотіли втекти з країни з початку війни

Ірина БалачукСубота, 10 вересня 2022, 10:56
Прикордонники розповіли, скільки чоловіків хотіли втекти з країни з початку війни
Затримані на кордоні чоловіки. Фото ілюстративне з сайту ДПСУ

Від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

Джерело: Держприкордонслужба у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 5,6 тисячі із них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

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Крім того, від 24 лютого зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.

Передісторія:

  • Воєнний стан в Україні було запроваджено у перший день повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року, хоча неоголошена війна тривала вже 8 років. 
  • 24 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
  • Верховна Рада двічі продовжувала воєнний стан на 30 днів, а 22 травня – на 90 днів, до 23 серпня. Так само з мобілізацією. 
  • 15 серпня ВР ще раз підтримала продовження воєнного стану в Україні строком на 90 днів, до 21 листопада.

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Теми: Прикордонна службавійнамобілізаціякордон
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