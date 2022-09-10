Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники розповіли, скільки чоловіків хотіли втекти з країни з початку війни

Ірина БалачукСубота, 10 вересня 2022, 10:56
Затримані на кордоні чоловіки. Фото ілюстративне з сайту ДПСУ

Від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

Джерело: Держприкордонслужба у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 5,6 тисячі із них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Крім того, від 24 лютого зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.

Передісторія:

  • Воєнний стан в Україні було запроваджено у перший день повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року, хоча неоголошена війна тривала вже 8 років. 
  • 24 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
  • Верховна Рада двічі продовжувала воєнний стан на 30 днів, а 22 травня – на 90 днів, до 23 серпня. Так само з мобілізацією. 
  • 15 серпня ВР ще раз підтримала продовження воєнного стану в Україні строком на 90 днів, до 21 листопада.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Прикордонна службавійнамобілізаціякордон
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЗСУ звільнили ще два села на Харківщині - президент

фотоДБР затримало начальника окупаційної "поліції" звільненої Балаклії

"Відволікаючі заходи": У РФ нарешті прокоментували деокупацію на Харківщині

відео Окупанти заявили, що пішли з Ізюма та інших населених пунктів, захисники показали відео: Ми в Ізюмі

Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії

відеоНад Балаклією підняли український прапор

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Прикордонна служба
Юна кримчанка демонстративно знищила російський паспорт на кордоні
Українські жінки вільні у виїзді з країни, навіть військовозобов'язані – ДПСУ
Прикордонники показали, як б’ють по позиціях росіян біля Святогірська
Останні новини
23:55
Переговори з РФ наразі неможливі – Зеленський
23:35
Форум YES: Резніков відповів західним партнерам про умови переговорів з Росією
23:22
фотоЗСУ звільнили ще два села на Харківщині - президент
23:11
Зеленський послав сигнал лідерам, які штовхають Україну в "чиїсь обійми"
22:51
Зеленський: 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності
22:25
Латвія планує придбати у Норвегії протикорабельні ракети NSM
21:55
Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики
21:35
За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території – Зеленський
21:31
Як це – бути жінкою у війську. Історії саперки й парамедикині
21:12
Швейцарія планує побудувати ядерний могильник на кордоні з Німеччиною
Усі новини...