Пограничники рассказали, сколько мужчин хотели бежать из страны с начала войны

Задержанные на границе мужчины. Фото иллюстративное с сайта ГПСУ

С начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

Источник: Госпогранслужба в Facebook

Детали: Сообщается, что 5,6 тысячи из них пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

Реклама:

Кроме того, с 24 февраля зафиксировано 245 напрасных попыток подкупа пограничников на сумму более 3,8 млн. грн.

Предыстория:

Военное положение в Украине было введено в первый день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года, хотя необъявленная война длилась уже 8 лет.

24 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Верховная Рада дважды продлевала военное положение на 30 дней, а 22 мая – на 90 дней, до 23 августа. Так же с мобилизацией.

15 августа ВР еще раз поддержала продление военного положения в Украине сроком на 90 дней, до 21 ноября.