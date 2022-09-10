Пограничники рассказали, сколько мужчин хотели бежать из страны с начала войны

Задержанные на границе мужчины. Фото иллюстративное с сайта ГПСУ

С начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

Источник: Госпогранслужба в Facebook

Детали: Сообщается, что 5,6 тысячи из них пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

Кроме того, с 24 февраля зафиксировано 245 напрасных попыток подкупа пограничников на сумму более 3,8 млн. грн.

Предыстория: