Пограничники рассказали, сколько мужчин хотели бежать из страны с начала войны
Суббота, 10 сентября 2022, 10:56
С начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.
Источник: Госпогранслужба в Facebook
Детали: Сообщается, что 5,6 тысячи из них пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.
Кроме того, с 24 февраля зафиксировано 245 напрасных попыток подкупа пограничников на сумму более 3,8 млн. грн.
Предыстория:
- Военное положение в Украине было введено в первый день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года, хотя необъявленная война длилась уже 8 лет.
- 24 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
- Верховная Рада дважды продлевала военное положение на 30 дней, а 22 мая – на 90 дней, до 23 августа. Так же с мобилизацией.
- 15 августа ВР еще раз поддержала продление военного положения в Украине сроком на 90 дней, до 21 ноября.