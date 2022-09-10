Подоляк поглузував, що "реальні" цілі Росії у війні – це повернення Україні Криму і розширення НАТО

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що справжніми цілями Росії у війні були повернення Україні Криму і розширення НАТО.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Реальні цілі російської "СВО", про які не сказали на Радбезі РФ: 1. Ліквідація анклавів "ЛДНР". 2. Повернення Криму до України. 3. Розширення НАТО".

Деталі: Також за словами радника голови ОПУ, серед справжніх цілей Росії були відмова від газової монополії у Європі, руйнування економіки РФ, ізоляція та залізна завіса.

Реальні цілі російської «СВО»,про які не сказали на Радбезі РФ:

1. Ліквідація анклавів «ЛДНР».

2. Повернення Криму до🇺🇦.

3. Розширення НАТО.

4. Відмова від газової монополії у Європі.

5. Руйнування економіки.

6. Ізоляція та залізна завіса.

Все йде за планом, випереджаючи графік… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 10, 2022

"Все йде за планом, випереджаючи графік", – поглузував Подоляк.

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