Подоляк поглузував, що "реальні" цілі Росії у війні – це повернення Україні Криму і розширення НАТО
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що справжніми цілями Росії у війні були повернення Україні Криму і розширення НАТО.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Реальні цілі російської "СВО", про які не сказали на Радбезі РФ: 1. Ліквідація анклавів "ЛДНР". 2. Повернення Криму до України. 3. Розширення НАТО".
Деталі: Також за словами радника голови ОПУ, серед справжніх цілей Росії були відмова від газової монополії у Європі, руйнування економіки РФ, ізоляція та залізна завіса.
Реальні цілі російської «СВО»,про які не сказали на Радбезі РФ:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 10, 2022
1. Ліквідація анклавів «ЛДНР».
2. Повернення Криму до🇺🇦.
3. Розширення НАТО.
4. Відмова від газової монополії у Європі.
5. Руйнування економіки.
6. Ізоляція та залізна завіса.
Все йде за планом, випереджаючи графік…
"Все йде за планом, випереджаючи графік", – поглузував Подоляк.
Передісторія:
- 2 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська окупація Донецької області триває за планом.
- Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.
- Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 1000 квадратних кілометрів.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.
- 9 вересня Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
- 10 вересня радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що Збройні сили звільнили від окупантів місто Куп’янськ.
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