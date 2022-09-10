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Подоляк поглузував, що "реальні" цілі Росії у війні – це повернення Україні Криму і розширення НАТО

Ірина БалачукСубота, 10 вересня 2022, 13:50
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що справжніми цілями Росії у війні були повернення Україні Криму і розширення НАТО.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Реальні цілі російської "СВО", про які не сказали на Радбезі РФ: 1. Ліквідація анклавів "ЛДНР". 2. Повернення Криму до України. 3. Розширення НАТО".

Деталі: Також за словами радника голови ОПУ, серед справжніх цілей Росії були відмова від газової монополії у Європі, руйнування економіки РФ, ізоляція та залізна завіса.

"Все йде за планом, випереджаючи графік", – поглузував Подоляк.  

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Теми: РосіявійнаОфіс президента
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