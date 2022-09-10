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Подоляк посмеялся, что "реальные" цели России в войне – это возвращение Украине Крыма и расширение НАТО

Ирина БалачукСуббота, 10 сентября 2022, 13:50
Подоляк посмеялся, что реальные цели России в войне – это возвращение Украине Крыма и расширение НАТО
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что настоящими целями России в войне были возвращение Украине Крыма и расширение НАТО.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Реальные цели российской "СВО", о которых не сказали на Совбезе РФ: 1. Ликвидация анклавов "ЛДНР". 2. Возвращение Крыма в Украину. 3. Расширение НАТО".

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Детали: Также, по словам советника главы ОПУ, среди настоящих целей России были отказ от газовой монополии в Европе, разрушение экономики РФ, изоляция и железный занавес.

"Все идет по плану, опережая график", – посмеялся Подоляк.

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Темы: РосcиявойнаОфис президента
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