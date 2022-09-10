Подоляк посмеялся, что "реальные" цели России в войне – это возвращение Украине Крыма и расширение НАТО

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что настоящими целями России в войне были возвращение Украине Крыма и расширение НАТО.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Реальные цели российской "СВО", о которых не сказали на Совбезе РФ: 1. Ликвидация анклавов "ЛДНР". 2. Возвращение Крыма в Украину. 3. Расширение НАТО".

Детали: Также, по словам советника главы ОПУ, среди настоящих целей России были отказ от газовой монополии в Европе, разрушение экономики РФ, изоляция и железный занавес.

Реальні цілі російської «СВО»,про які не сказали на Радбезі РФ:

1. Ліквідація анклавів «ЛДНР».

2. Повернення Криму до🇺🇦.

3. Розширення НАТО.

4. Відмова від газової монополії у Європі.

5. Руйнування економіки.

6. Ізоляція та залізна завіса.

Все йде за планом, випереджаючи графік… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 10, 2022

"Все идет по плану, опережая график", – посмеялся Подоляк.

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