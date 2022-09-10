Подоляк посмеялся, что "реальные" цели России в войне – это возвращение Украине Крыма и расширение НАТО
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что настоящими целями России в войне были возвращение Украине Крыма и расширение НАТО.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Реальные цели российской "СВО", о которых не сказали на Совбезе РФ: 1. Ликвидация анклавов "ЛДНР". 2. Возвращение Крыма в Украину. 3. Расширение НАТО".
Детали: Также, по словам советника главы ОПУ, среди настоящих целей России были отказ от газовой монополии в Европе, разрушение экономики РФ, изоляция и железный занавес.
Реальні цілі російської «СВО»,про які не сказали на Радбезі РФ:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 10, 2022
1. Ліквідація анклавів «ЛДНР».
2. Повернення Криму до🇺🇦.
3. Розширення НАТО.
4. Відмова від газової монополії у Європі.
5. Руйнування економіки.
6. Ізоляція та залізна завіса.
Все йде за планом, випереджаючи графік…
"Все идет по плану, опережая график", – посмеялся Подоляк.
Предыстория:
- 2 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская оккупация Донецкой области идет по плану.
- Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 1000 квадратных километров на Харьковском на Южнобужском направлениях.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
- 10 сентября советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что Вооруженные силы освободили от оккупантов город Купянск.
Слушайте также эпизод подкаста "(не)Безпечна країна" с представителем ГУР Вадимом Скибицким:
Подписывайтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", чтоб не пропустить новые эпизоды: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, інші платформи