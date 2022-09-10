ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" звільненої Балаклії
У звільненому від окупантів місті Куп’янськ на Харківщині працівники ДБР затримали так званого начальника окупаційної "поліції" міста Балаклія, яке також було нещодавно звільнено.
Джерело: ДБР
Дослівно: "У межах відпрацювання інформації щодо можливої співпраці на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з окупантами, працівникам ДБР, спільно із військовою контррозвідкою СБУ, за сприяння ГУНП у Харківській області, вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділок окупаційної влади у Балаклії.
Раніше зрадник був одним із керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти – добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційного відділку".
Деталі: У ДБР повідомили, що після того, як Збройні сили України вибили з Балаклії загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої "ЛНР", але не встиг – його затримали у місті Куп’янськ.
Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.
Передісторія:
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.
- 9 вересня у поліції заявили, що приступили до виконання службових обов’язків на деокупованих територіях Харківської області і просять мешканців повідомляти про злочини російських загарбників та про колаборантів. ДБР повідомило, що почало в Балаклії фільтраційні заходи та слідчі дії.
- 9 вересня затримали голову одного з сіл деокупованої громади на Харківщині, який допомагав ворогам.