ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" звільненої Балаклії

У звільненому від окупантів місті Куп’янськ на Харківщині працівники ДБР затримали так званого начальника окупаційної "поліції" міста Балаклія, яке також було нещодавно звільнено.

Джерело: ДБР

Дослівно: "У межах відпрацювання інформації щодо можливої співпраці на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з окупантами, працівникам ДБР, спільно із військовою контррозвідкою СБУ, за сприяння ГУНП у Харківській області, вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділок окупаційної влади у Балаклії.

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Раніше зрадник був одним із керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти – добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційного відділку".

Деталі: У ДБР повідомили, що після того, як Збройні сили України вибили з Балаклії загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої "ЛНР", але не встиг – його затримали у місті Куп’янськ.

Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

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