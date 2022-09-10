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ГБР задержало начальника оккупационной "полиции" освобожденной Балаклеи

Катерина ТищенкоСуббота, 10 сентября 2022, 19:39
ГБР задержало начальника оккупационной полиции освобожденной Балаклеи
"удостоверение" коллаборанта, фото ГБР

В освобожденном от оккупантов городе Купянск на Харьковщине работники ГБР задержали так называемого начальника оккупационной "полиции" освобожденного города Балаклея.

Источник: ГБР

 

Дословно: "В рамках отработки информации о возможном сотрудничестве на деоккупированных территориях местных правоохранителей с оккупантами, работникам ГБР, совместно с военной контрразведкой СБУ, при содействии ГУНП в Харьковской области, удалось оперативно установить предателя, возглавившего так называемый полицейский участок оккупационных властей в Балаклее.

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Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты – добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационного участка".

Детали: В ГБР сообщили, что после того, как Вооруженные силы Украины выбили из Балаклеи захватчиков, предатель решил бежать в так называемую "ЛНР", но не успел – его задержали в городе Купянск.

 

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

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Темы: деоккупацияГБРХарьковская областьполиция
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