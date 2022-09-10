ГБР задержало начальника оккупационной "полиции" освобожденной Балаклеи
В освобожденном от оккупантов городе Купянск на Харьковщине работники ГБР задержали так называемого начальника оккупационной "полиции" освобожденного города Балаклея.
Источник: ГБР
Дословно: "В рамках отработки информации о возможном сотрудничестве на деоккупированных территориях местных правоохранителей с оккупантами, работникам ГБР, совместно с военной контрразведкой СБУ, при содействии ГУНП в Харьковской области, удалось оперативно установить предателя, возглавившего так называемый полицейский участок оккупационных властей в Балаклее.
Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты – добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационного участка".
Детали: В ГБР сообщили, что после того, как Вооруженные силы Украины выбили из Балаклеи захватчиков, предатель решил бежать в так называемую "ЛНР", но не успел – его задержали в городе Купянск.
В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
Предыстория:
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- 9 сентября в полиции заявили, что приступили к исполнению служебных обязанностей на деоккупированных территориях Харьковской области и просят жителей сообщать о преступлениях российских захватчиков и коллаборантах. ГБР сообщило, что начало в Балаклее фильтрационные меры и следственные действия.
- 9 сентября задержали главу одного из сел деоккупированной общины на Харьковщине, который помогал врагам.