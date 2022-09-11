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Кулеба: Ми показали, що здатні перемогти, але нам треба більше зброї

Анастасія КалатурНеділя, 11 вересня 2022, 03:16
ФОТО: GETTY

Успіх контрнаступу  свідчить, що Україна може перемогти Росію, але потрібно більше зброї.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок, якого цитує Reuters

Деталі:  Кулеба сказав, що деякі союзники спочатку не наважувалися відправляти зброю, посилаючись на ризик викликати невдоволення президента Росії Володимира Путіна, проте "зараз, дякувати Богу, ми більше не чуємо цей аргумент… ми продемонстрували, що здатні перемогти російську армію. Ми робимо це за допомогою цієї зброї". За словами Кулеби, чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми переможемо, і тим швидше закінчиться ця війна.

Як пише Reuters, Бербок пообіцяла подальшу військову допомогу і не виключила постачання бойових танків західного зразка.

Передісторія: 

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Теми: Кулеба Дмитрозброявійна
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