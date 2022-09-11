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Кулеба: Мы показали, что способны победить, но нам нужно больше оружия

Анастасия КалатурВоскресенье, 11 сентября 2022, 03:16
ФОТО: GETTY

Успех контрнаступления  свидетельствует, что Украина может победить Россию, но нужно больше оружия.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, которого  цитирует Reuters

Детали: Кулеба сказал, что некоторые союзники поначалу не решались отправлять оружие, ссылаясь на риск вызвать недовольство президента России Владимира Путина, однако "сейчас, слава Богу, мы больше не слышим этот аргумент… мы продемонстрировали, что способны победить российскую армию. Мы делаем это с помощью этого оружия". По словам Кулебы, чем больше оружия мы получим, тем быстрее мы победим и тем быстрее закончится эта война.

Как пишет Reuters, Бербок пообещала дальнейшую военную помощь и не исключила поставки боевых танков западного образца.

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Темы: Кулеба Дмитрийоружиевойна
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