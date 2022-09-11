Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Мы показали, что способны победить, но нам нужно больше оружия

Анастасия КалатурВоскресенье, 11 сентября 2022, 03:16
Кулеба: Мы показали, что способны победить, но нам нужно больше оружия
ФОТО: GETTY

Успех контрнаступления  свидетельствует, что Украина может победить Россию, но нужно больше оружия.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, которого  цитирует Reuters

Детали: Кулеба сказал, что некоторые союзники поначалу не решались отправлять оружие, ссылаясь на риск вызвать недовольство президента России Владимира Путина, однако "сейчас, слава Богу, мы больше не слышим этот аргумент… мы продемонстрировали, что способны победить российскую армию. Мы делаем это с помощью этого оружия". По словам Кулебы, чем больше оружия мы получим, тем быстрее мы победим и тем быстрее закончится эта война.

Реклама:

Как пишет Reuters, Бербок пообещала дальнейшую военную помощь и не исключила поставки боевых танков западного образца.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кулеба Дмитрийоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: