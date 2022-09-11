Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

NYT: США оцінили успіхи на сході і повернення Ізюма як найважливіші досягнення України

Анастасія КалатурНеділя, 11 вересня 2022, 05:58
ФОТО: GETTY

Успіхи на північному сході, зокрема повернення Ізюма, є найважливішими досягненнями України, але наразі не ясно, яке стратегічне значення матимуть ці успіхи.

Джерело: американські посадовці в NYT

Деталі: Зазначається, що є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

NYT пише, що нинішні та колишні офіційні особи США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу. Повідомляється, що рішення рекламувати свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації, який використовують американські спецназівці, які тренують українців з моменту окупації Криму в 2014 році. Влітку українські високопосадовці активізували обмін розвідувальними даними зі своїми американськими колегами, коли вони почали планувати контрнаступ. Високопосадовці США відмовилися повідомити, якими подробицями плану контрнаступу поділилася Україна і скільки порад дали Сполучені Штати. Але один чиновник сказав, що американці постійно обговорювали з Києвом, як Україна може зупинити просування Росії на сході.

Колишній вищий командувач армії США в Європі Фредерік Б. Ходжес сказав, що нещодавній успіх вказує на те, що зусилля України щодо повернення земель на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше, і навіть підготувати ґрунт для спроби відвоювати Крим наступного року.

Інші експерти погодилися, що ситуація може змінитися для України. Колишній чиновник Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой сказав, що контрнаступ українських військових просувається навіть швидше, ніж очікувалося і що зараз настав час для української армії використовувати будь-яку нагоду, щоб послабити та знищити боєздатність Росії.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосіяСШАІзюм
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Затримано колишнього очільника СБУ Харківщини – джерела

Росіяни тікають на Харківщині, на Херсонщині також відійшли – зведення Генштабу

Кадиров зібрався до Путіна, якщо ситуація на війні не зміниться

Дальні бомбардувальники РФ вдарили по Україні ракетами Х-22

фотоДо кордону 50 км: Залужний розповів про успіхи контрнаступу

відеоЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині - Зеленський

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Повітряники "приземлили" ще один російський винищувач
"Схрестив пальці за успіх ЗСУ": державні діячі Заходу про стрімкий контрнаступ України на Харківщині
Запорізька АЕС повністю зупинена – Енергоатом
Останні новини
20:03
На Полтавщині збили ворожі ракети
19:58
Глава МЗС Литви: ніяких переговорів з Путіним, війна має закінчитися його капітуляцією
19:42
Співголова партії Шольца не виключив постачання танків Україні
19:35
Затримано колишнього очільника СБУ Харківщини – джерела
19:19
Макрон і Путін обговорили ситуацію на ЗАЕС
18:56
фотоЗачистка на Харківщині: ССО захопили важливий безпілотний комплекс, гармату й танк
18:39
Єдина в Європі королева, яка править країною, відзначила 50-річний ювілей на троні
18:27
Росіяни тікають на Харківщині, на Херсонщині також відійшли – зведення Генштабу
18:15
Аеропорт "Львів" може першим відновити роботу - Мінінфраструктури
18:10
Греція не передаватиме Україні комплекси С-300 - прем'єр
Усі новини...