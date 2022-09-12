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Резніков: Контрнаступ ЗСУ – "це знак того, що Росію можна перемогти"

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 00:26
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков порівняв український контрнаступ у Харківській області зі сніговою кулею, яка "котиться вниз схилом".

Джерело: Резніков в інтерв’ю Financial Times, цитує ZN.ua

Пряма мова: "Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її та бути готовим до захисту".

Деталі: Резніков повідомив про те, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області пройшов "набагато краще, ніж очікувалося".

Проте попередив, що Росія може знову піти у контрнаступ, тож святкувати перемогу рано. Необхідно провести роботу з деокупації територій.

За його словами, українські війська втомилися після шестиденної атаки, але моральний дух був на висоті, тому що "українці хотіли перейти в цей контрнаступ, нам був потрібний цей контрнаступ, і це знак того, що Росію можна перемогти".

Резніков сказав, що "український бліцкриг" як "снігова куля, яка котиться вниз схилом", стала найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення.

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Теми: РезніковвійнаконтрнаступХарківська область
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