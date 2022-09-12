Резніков: Контрнаступ ЗСУ – "це знак того, що Росію можна перемогти"
Міністр оборони Олексій Резніков порівняв український контрнаступ у Харківській області зі сніговою кулею, яка "котиться вниз схилом".
Джерело: Резніков в інтерв’ю Financial Times, цитує ZN.ua
Пряма мова: "Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її та бути готовим до захисту".
Деталі: Резніков повідомив про те, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області пройшов "набагато краще, ніж очікувалося".
Проте попередив, що Росія може знову піти у контрнаступ, тож святкувати перемогу рано. Необхідно провести роботу з деокупації територій.
За його словами, українські війська втомилися після шестиденної атаки, але моральний дух був на висоті, тому що "українці хотіли перейти в цей контрнаступ, нам був потрібний цей контрнаступ, і це знак того, що Росію можна перемогти".
Резніков сказав, що "український бліцкриг" як "снігова куля, яка котиться вниз схилом", стала найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення.
Передісторія:
- Збройні сили України проводять контрнаступ на окуповані Росією території України.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.
- 9 вересня Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
- 10 вересня стало відомо про звільнення Куп’янська та Ізюма.
Читайте також: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо