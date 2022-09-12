Підозра в держзраді: суд арештував ексочільника СБУ Харківщини

Суд арештував підозрюваного у держзраді колишнього керівника Харківського управління СБУ Романа Дудіна без можливості внесення застави.

Джерело: пресслужба ДБР у Telegram і в коментарі УП

Дослівно: "За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби".

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Деталі: У пресслужбі бюро "Українській правді" уточнили, що Дудіна арештовано на 2 місяці без альтернативи застави.

Що передувало: 11 вересня "Українській правді" стало відомо про затримання правоохоронцями ексочільника СБУ Харківщини Романа Дудіна.

12 вересня правоохоронці офіційно підтвердили затримання Романа Дудіна, який до кінця травня очолював управління СБУ в Харківській області: йому інкримінують державну зраду і самовільне залишення служби.

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