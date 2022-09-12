Підозра в держзраді: суд арештував ексочільника СБУ Харківщини
Суд арештував підозрюваного у держзраді колишнього керівника Харківського управління СБУ Романа Дудіна без можливості внесення застави.
Джерело: пресслужба ДБР у Telegram і в коментарі УП
Дослівно: "За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби".
Деталі: У пресслужбі бюро "Українській правді" уточнили, що Дудіна арештовано на 2 місяці без альтернативи застави.
Що передувало: 11 вересня "Українській правді" стало відомо про затримання правоохоронцями ексочільника СБУ Харківщини Романа Дудіна.
12 вересня правоохоронці офіційно підтвердили затримання Романа Дудіна, який до кінця травня очолював управління СБУ в Харківській області: йому інкримінують державну зраду і самовільне залишення служби.
Передісторія:
- 29 травня президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.
- Тоді президент заявив, що Дудін "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".
- 19 липня начальником управління СБУ в Харківській області був призначений Олександр Куць.