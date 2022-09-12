Подозрение в госизмене: суд арестовал экс-начальника СБУ Харьковщины
Суд арестовал подозреваемого в госизмене бывшего руководителя Харьковского управления СБУ Романа Дудина без возможности внесения залога.
Источник: пресс-служба ГБР в Telegram и в комментарии УП
Дословно: "По материалам ГБР суд избрал меру пресечения в виде ареста для действующего сотрудника СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений Службы".
Детали: В пресс-службе бюро "Украинской правде" уточнили, что Дудин арестован на 2 месяца без альтернативы залога.
Что предшествовало: 11 сентября "Украинской правде" стало известно о задержании правоохранителями экс-главы СБУ Харьковщины Романа Дудина.
12 сентября правоохранители официально подтвердили задержание Романа Дудина, который до конца мая возглавлял управление СБУ в Харьковской области: ему инкриминируют государственную измену и самовольное оставление места службы.
Предыстория:
- 29 мая президент Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей.
- Тогда президент заявил, что Дудин "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".
- 19 июля начальником управления СБУ в Харьковской области был назначен Александр Куць.