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Подозрение в госизмене: суд арестовал экс-начальника СБУ Харьковщины

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 16:38

Суд арестовал подозреваемого в госизмене бывшего руководителя Харьковского управления СБУ Романа Дудина без возможности внесения залога.

Источник: пресс-служба ГБР в Telegram  и в комментарии УП

Дословно: "По материалам ГБР суд избрал меру пресечения в виде ареста для действующего сотрудника СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений Службы".

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Детали: В пресс-службе бюро "Украинской правде" уточнили, что Дудин арестован на 2 месяца без альтернативы залога.

Что предшествовало: 11 сентября "Украинской правде" стало известно о задержании правоохранителями экс-главы СБУ Харьковщины Романа Дудина.

12 сентября правоохранители официально подтвердили задержание Романа Дудина, который до конца мая возглавлял управление СБУ в Харьковской области: ему инкриминируют государственную измену и самовольное оставление места службы.

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Предыстория:

  • 29 мая президент Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей.
  • Тогда президент заявил, что Дудин "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".
  • 19 июля начальником управления СБУ в Харьковской области был назначен Александр Куць.

Темы: СБУгосизменаГБР
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