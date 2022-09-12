Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Подозрение в госизмене: суд арестовал экс-начальника СБУ Харьковщины

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 16:38

Суд арестовал подозреваемого в госизмене бывшего руководителя Харьковского управления СБУ Романа Дудина без возможности внесения залога.

Источник: пресс-служба ГБР в Telegram  и в комментарии УП

Дословно: "По материалам ГБР суд избрал меру пресечения в виде ареста для действующего сотрудника СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений Службы".

Детали: В пресс-службе бюро "Украинской правде" уточнили, что Дудин арестован на 2 месяца без альтернативы залога.

Что предшествовало: 11 сентября "Украинской правде" стало известно о задержании правоохранителями экс-главы СБУ Харьковщины Романа Дудина.

12 сентября правоохранители официально подтвердили задержание Романа Дудина, который до конца мая возглавлял управление СБУ в Харьковской области: ему инкриминируют государственную измену и самовольное оставление места службы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 мая президент Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей.
  • Тогда президент заявил, что Дудин "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".
  • 19 июля начальником управления СБУ в Харьковской области был назначен Александр Куць.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СБУгосизменаГБР
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Пентагон: часть российских войск из Харьковской области вернулась в РФ

Зеленский: Зеленский: ВСУ освободили свыше 6000 кв. км, движение войск продолжается

Зеленский назвал одну из причин, почему Россия бьет по объектам украинской энергетики

"Пленки Медведчука": Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии

Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб

Зеленский призвал Трампа посмотреть на войну в Украине без розовых очков

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

СБУ
"В кровищи весь. Ни снарядов, ни оружия, них.я": оккупанты отступают под натиском ВСУ
Корректировал огонь по Запорожью: предатель получил 15 лет тюрьмы
Пленный оккупант рассказал, как командование убегало от ВСУ в Харьковской области - СБУ
Последние новости
06:28
В США зарегистрировали первую смерть от обезьяньей оспы
05:55
В Литве увеличат количество убежищ и предусмотрят аварию на Белорусской АЭС
04:58
Азербайджан обвинил Армению в эскалации конфликта – заявление
04:36
Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном
04:02
Враг обстрелял общины Сумщины из артиллерии, минометов и САУ
03:07
Премьер Армении позвонил Путину
02:20
Болгария передаст медицинские наборы для 35 тысяч украинских военных
01:58
ВСУ ударили по сосредоточению вооружения и техники, пунктам управления врага – ОК "Юг"
01:36
Пентагон: часть российских войск из Харьковской области вернулась в РФ
00:59
На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, есть погибшие
Все новости...