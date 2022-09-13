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У Кремлі прокоментували відступ РФ в Україні і критичну реакцію соцмереж

Валентина РоманенкоВівторок, 13 вересня 2022, 13:35
ФОТО: GETTY IMAGES

Незважаючи на критичні висловлювання росіян у соцмережах про війну РФ в Україні, Кремль заявляє, що громадяни підтримують Володимира Путіна та його дії.

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Громадська думка настільки чутлива до того, що відбувається в рамках спеціальної військової операції (як у РФ називають війну в Україні – ред.), зрозуміло, що громадська думка реагує дуже і дуже емоційно".

Деталі: На прохання журналістів прокоментувати критичні пости в телеграм-каналах Пєсков заявив, що критичні висловлювання з приводу СВО "у світлі останніх подій допустимі в рамках чинного законодавства, проте грань у цьому питанні є дуже хиткою".

Водночас Пєсков стверджує, що "росіяни підтримують президента, це підтверджують настрої людей, їхні дії, участь у виборах та вибір, зроблений тими, хто використав свій голос".

Нагадаємо: На початку вересня Збройні сили України стрімкими темпами розпочали контрнаступ у Харківській області.

За даними СБУ, російські загарбники вантажать двохсотих, змушені воювати пораненими і не мають достатньої підтримки. При відступі російські війська залишають також багато техніки.

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Аналітики Інституту вивчення війни констатували, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.

Також активізувався наступ ЗСУ на Херсонщині та Донбасі.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 вересня повідомив, що Збройні сили України вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів нашої землі від окупантів.

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Теми: війнаРосія
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