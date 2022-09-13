У Кремлі прокоментували відступ РФ в Україні і критичну реакцію соцмереж

Незважаючи на критичні висловлювання росіян у соцмережах про війну РФ в Україні, Кремль заявляє, що громадяни підтримують Володимира Путіна та його дії.

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Громадська думка настільки чутлива до того, що відбувається в рамках спеціальної військової операції (як у РФ називають війну в Україні – ред.), зрозуміло, що громадська думка реагує дуже і дуже емоційно".

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Деталі: На прохання журналістів прокоментувати критичні пости в телеграм-каналах Пєсков заявив, що критичні висловлювання з приводу СВО "у світлі останніх подій допустимі в рамках чинного законодавства, проте грань у цьому питанні є дуже хиткою".

Водночас Пєсков стверджує, що "росіяни підтримують президента, це підтверджують настрої людей, їхні дії, участь у виборах та вибір, зроблений тими, хто використав свій голос".

Нагадаємо: На початку вересня Збройні сили України стрімкими темпами розпочали контрнаступ у Харківській області.

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За даними СБУ, російські загарбники вантажать двохсотих, змушені воювати пораненими і не мають достатньої підтримки. При відступі російські війська залишають також багато техніки.

Аналітики Інституту вивчення війни констатували, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.

Також активізувався наступ ЗСУ на Херсонщині та Донбасі.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 вересня повідомив, що Збройні сили України вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів нашої землі від окупантів.