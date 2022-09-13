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В Кремле прокомментировали отступление РФ в Украине и критическую реакцию соцсетей

Валентина РоманенкоВторник, 13 сентября 2022, 13:35
В Кремле прокомментировали отступление РФ в Украине и критическую реакцию соцсетей
ФОТО: GETTY IMAGES

Несмотря на критические высказывания россиян в соцсетях о войне РФ в Украине Кремль считает, что граждане поддерживают Владимира Путина и его действия.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции (как в РФ называют войну в Украине –ред.), понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально".

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Детали: На просьбу журналистов прокомментировать критические посты в телеграм-каналах Песков заявил, что критические высказывания по поводу СВО "в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе является очень зыбкой".

Вместе с тем Песков утверждает, что "россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос".

Напомним: В начале сентября Вооруженные силы Украины стремительными темпами начали контрнаступление в Харьковской области.

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По данным СБУ, российские захватчики грузят двухсотых, вынуждены воевать ранеными и не имеют достаточной поддержки. При отступлении российские войска оставляют также много техники.

Аналитики Института изучения войны констатировали, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области.

Также активизировалось наступление ВСУ на Херсонщине и Донбассе.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 12 сентября сообщил, что Вооруженные силы Украины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров нашей земли от оккупантов.

Темы: войнаРосcия
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