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В Кремле прокомментировали отступление РФ в Украине и критическую реакцию соцсетей

Валентина РоманенкоВторник, 13 сентября 2022, 13:35
ФОТО: GETTY IMAGES

Несмотря на критические высказывания россиян в соцсетях о войне РФ в Украине Кремль считает, что граждане поддерживают Владимира Путина и его действия.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции (как в РФ называют войну в Украине –ред.), понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально".

Детали: На просьбу журналистов прокомментировать критические посты в телеграм-каналах Песков заявил, что критические высказывания по поводу СВО "в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе является очень зыбкой".

Вместе с тем Песков утверждает, что "россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос".

Напомним: В начале сентября Вооруженные силы Украины стремительными темпами начали контрнаступление в Харьковской области.

По данным СБУ, российские захватчики грузят двухсотых, вынуждены воевать ранеными и не имеют достаточной поддержки. При отступлении российские войска оставляют также много техники.

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Аналитики Института изучения войны констатировали, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области.

Также активизировалось наступление ВСУ на Херсонщине и Донбассе.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 12 сентября сообщил, что Вооруженные силы Украины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров нашей земли от оккупантов.

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Темы: войнаРосcия
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