Гайдай каже, що окупанти повернулись у Кремінну і створюють видимість присутності
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти повернулись у Кремінну і створюють видимість своєї масової присутності в окупованому місті.
Джерело: Гайдай у Telegram
Дослівно: "Окупанти повернулися до Кремінної, позривали українські прапори - створюють видимість своєї масової присутності в місті.
Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію.
Фактору неочікуваності на Луганщині не буде - треба запастися терпінням. Завтра ми в Луганську, на жаль, не будемо…але скоро".
Деталі: За словами Гайдая, на деокупованих територіях, перш за все, відновлять мобільний зв‘язок та інтернет, та іншу критичну інфрастуктуру.
На Луганщинщині створено обласний штаб з деокупації наших територій: "Готуємо структури до повернення додому (правоохоронні органи, ДСНС, пошта, медицина, ЦНАП та інші), аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах".
Глава ОВА додав, що чекає на "команду" військових.
Передісторія:
- 10 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові перебувають на околицях Лисичанська.
- 11 вересня Гайдай заявив, що очікує "чудових новин" з "поки окупованих" Сватового, Кремінної та Рубіжного найближчим часом.
- Станом на ранок 13 вересня Гайдай повідомляв, що російські окупанти повністю залишили Кремінну на Луганщині, але ЗСУ ще не зайшли в місто, довкола Лимана на Донеччині тривають бої.