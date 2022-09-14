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Гайдай каже, що окупанти повернулись у Кремінну і створюють видимість присутності

Альона Мазуренко Середа, 14 вересня 2022, 13:07

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти повернулись у Кремінну і створюють видимість своєї масової присутності в окупованому місті.

Джерело: Гайдай у Telegram

Дослівно: "Окупанти повернулися до Кремінної, позривали українські прапори - створюють видимість своєї масової присутності в місті.

Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію.

Фактору неочікуваності на Луганщині не буде - треба запастися терпінням. Завтра ми в Луганську, на жаль, не будемо…але скоро". 

Деталі: За словами Гайдая, на деокупованих територіях, перш за все, відновлять мобільний зв‘язок та інтернет, та іншу критичну інфрастуктуру.

На Луганщинщині створено обласний штаб з деокупації наших територій: "Готуємо структури до повернення додому (правоохоронні органи, ДСНС, пошта, медицина, ЦНАП та інші), аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах".

ВІДЕО ДНЯ

Глава ОВА додав, що чекає на "команду" військових.

Передісторія: 

  • 10 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові перебувають на околицях Лисичанська.
  • 11 вересня Гайдай заявив, що очікує "чудових новин" з "поки окупованих" Сватового, Кремінної та Рубіжного найближчим часом.
  • Станом на ранок 13 вересня Гайдай повідомляв, що російські окупанти повністю залишили Кремінну на Луганщині, але ЗСУ ще не зайшли в місто, довкола Лимана на Донеччині тривають бої.

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Теми: Луганська областьвійнаокупація
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