Гайдай каже, що окупанти повернулись у Кремінну і створюють видимість присутності

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти повернулись у Кремінну і створюють видимість своєї масової присутності в окупованому місті.

Джерело: Гайдай у Telegram

Дослівно: "Окупанти повернулися до Кремінної, позривали українські прапори - створюють видимість своєї масової присутності в місті.

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Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію.

Фактору неочікуваності на Луганщині не буде - треба запастися терпінням. Завтра ми в Луганську, на жаль, не будемо…але скоро".

Деталі: За словами Гайдая, на деокупованих територіях, перш за все, відновлять мобільний зв‘язок та інтернет, та іншу критичну інфрастуктуру.

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На Луганщинщині створено обласний штаб з деокупації наших територій: "Готуємо структури до повернення додому (правоохоронні органи, ДСНС, пошта, медицина, ЦНАП та інші), аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах".

Глава ОВА додав, що чекає на "команду" військових.

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