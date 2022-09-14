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Гайдай говорит, что оккупанты вернулись в Кременную и создают видимость присутствия

Алена МазуренкоСреда, 14 сентября 2022, 13:07
Гайдай говорит, что оккупанты вернулись в Кременную и создают видимость присутствия

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты вернулись в Кременную и создают видимость своего массового присутствия в оккупированном городе.

Источник: Гайдай в Telegram

Дословно: "Оккупанты вернулись в Кременную, срывали украинские флаги - создают видимость своего массового присутствия в городе.

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Выключили интернет на всех оккупированных территориях, чтобы люди не смогли передавать нам информацию.

Фактору неожиданности в Луганской области не будет - надо запастись терпением. Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем... но скоро".

Детали: По словам Гайдая, на деоккупированных территориях, прежде всего, восстановят мобильную связь и интернет и другую критическую инфраструктуру.

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В Луганской области создан областной штаб по деоккупации территорий: "Готовим структуры к возвращению домой (правоохранительные органы, ГСЧС, почта, медицина, ЦНАП и другие), чтобы оперативно восстанавливать жизнедеятельность в общинах".

Глава ОВА добавил, что ждет "команду" военных.

Предыстория:

  • 10 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска.
  • 11 сентября Гайдай заявил, что ожидает "замечательных новостей" из "пока оккупированных" Сватового, Кременной и Рубежного в ближайшее время.
  • По состоянию на утро 13 сентября Гайдай сообщил, что российские оккупанты полностью покинули Кременную в Луганской области, но ВСУ еще не зашли в город, вокруг Лимана Донецкой области продолжаются бои.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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