Гайдай говорит, что оккупанты вернулись в Кременную и создают видимость присутствия
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты вернулись в Кременную и создают видимость своего массового присутствия в оккупированном городе.
Источник: Гайдай в Telegram
Дословно: "Оккупанты вернулись в Кременную, срывали украинские флаги - создают видимость своего массового присутствия в городе.
Выключили интернет на всех оккупированных территориях, чтобы люди не смогли передавать нам информацию.
Фактору неожиданности в Луганской области не будет - надо запастись терпением. Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем... но скоро".
Детали: По словам Гайдая, на деоккупированных территориях, прежде всего, восстановят мобильную связь и интернет и другую критическую инфраструктуру.
В Луганской области создан областной штаб по деоккупации территорий: "Готовим структуры к возвращению домой (правоохранительные органы, ГСЧС, почта, медицина, ЦНАП и другие), чтобы оперативно восстанавливать жизнедеятельность в общинах".
Глава ОВА добавил, что ждет "команду" военных.
Предыстория:
- 10 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска.
- 11 сентября Гайдай заявил, что ожидает "замечательных новостей" из "пока оккупированных" Сватового, Кременной и Рубежного в ближайшее время.
- По состоянию на утро 13 сентября Гайдай сообщил, что российские оккупанты полностью покинули Кременную в Луганской области, но ВСУ еще не зашли в город, вокруг Лимана Донецкой области продолжаются бои.