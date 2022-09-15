У Кривому Розі всю ніч боролися з наслідками удару по дамбі – рівень води спадає

Усю минулу ніч у Кривому Розі ліквідовували наслідки ракетного удару росіян по дамбі Карачунівського водосховища, у двох місцях мусили підірвати дамбу, – рівень води в Інгульці спав.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, керівник ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Резніченка: "Усю ніч боролися з наслідками вечірнього ракетного удару і потерпали від нових обстрілів. У Кривому Розі приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки по гідротехнічним спорудам міста.

Реклама:

За уточненими даними, били росіяни ракетами "Кинджал" та "Іскандер".

Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. На цю хвилину (07:39) його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу".

Деталі: Вілкул повідомив також, що вночі проводили великий перелік заходів, "починаючи від двох підривів дамби у районі Чорногорки, щоб збільшити пропускну здатність, і закінчуючи великими інженерними роботами".

ВІДЕО ДНЯ

Ліквідація аварії триває, але потік води зменшився і рівень води почав спадати, додав Вілкул.

Через вечірній ракетний удар підтоплено 112 приватних будинків та подвір’їв. Людей евакуювали, зокрема з Гданцівки й Мотронівки.

За словами Вілкула, знайдено ще одне місце потрапляння крилатої ракети, через що пошкоджено водогін.

У Софіївський громаді без води майже 5 000 людей, повідомив Резніченко.

Відновлювальні роботи тривають.

Кривий Ріг більше не обстрілювали, але вночі росіяни 4 рази накрили вогнем Нікополь і один раз – Марганецьку громаду.

Цьому передувало: Ввечері 14 вересня російська армія випустила 8 крилатих ракет по гідротехнічній споруді у Кривому Розі – дамбі Карачунівського водосховища.

Володимир Зеленський й Олександр Вілкул заявили, що мета цього теракту – затопити Кривий Ріг, "змити водою" частину міста.

Президент заявив, що "негідники, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись здалеку", через що Росія історично програє.