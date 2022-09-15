У Кривому Розі всю ніч боролися з наслідками удару по дамбі – рівень води спадає

Усю минулу ніч у Кривому Розі ліквідовували наслідки ракетного удару росіян по дамбі Карачунівського водосховища, у двох місцях мусили підірвати дамбу, – рівень води в Інгульці спав.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, керівник ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Резніченка: "Усю ніч боролися з наслідками вечірнього ракетного удару і потерпали від нових обстрілів. У Кривому Розі приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки по гідротехнічним спорудам міста.

За уточненими даними, били росіяни ракетами "Кинджал" та "Іскандер".

Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. На цю хвилину (07:39) його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу".

Деталі: Вілкул повідомив також, що вночі проводили великий перелік заходів, "починаючи від двох підривів дамби у районі Чорногорки, щоб збільшити пропускну здатність, і закінчуючи великими інженерними роботами".

Ліквідація аварії триває, але потік води зменшився і рівень води почав спадати, додав Вілкул.

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Через вечірній ракетний удар підтоплено 112 приватних будинків та подвір’їв. Людей евакуювали, зокрема з Гданцівки й Мотронівки.

За словами Вілкула, знайдено ще одне місце потрапляння крилатої ракети, через що пошкоджено водогін.

У Софіївський громаді без води майже 5 000 людей, повідомив Резніченко.

Відновлювальні роботи тривають.

Кривий Ріг більше не обстрілювали, але вночі росіяни 4 рази накрили вогнем Нікополь і один раз – Марганецьку громаду.

Цьому передувало: Ввечері 14 вересня російська армія випустила 8 крилатих ракет по гідротехнічній споруді у Кривому Розі – дамбі Карачунівського водосховища.

Володимир Зеленський й Олександр Вілкул заявили, що мета цього теракту – затопити Кривий Ріг, "змити водою" частину міста.

Президент заявив, що "негідники, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись здалеку", через що Росія історично програє.