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В Кривом Роге всю ночь боролись с последствиями удара по дамбе – уровень воды падает

Елена РощинаЧетверг, 15 сентября 2022, 08:31
В Кривом Роге всю ночь боролись с последствиями удара по дамбе – уровень воды падает
Александр Вилкул, скриншот

Всю прошлую ночь в Кривом Роге ликвидировали последствия ракетного удара россиян по дамбе Карачуновского водохранилища, в двух местах вынуждены были подорвать дамбу – уровень воды в Ингульце спал.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, руководитель ВГА Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Резниченко: "Всю ночь боролись с последствиями вечернего ракетного удара и подвергались новым обстрелам. В Кривом Роге укротили воду, разлившуюся после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города.

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По уточненным данным, били россияне ракетами "Кинжал" и "Искандер".

Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. На эту минуту (07:39) его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу".

Детали: Вилкул сообщил также, что ночью проводили большой перечень мероприятий, "начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, чтобы увеличить пропускную способность, и заканчивая большими инженерными работами".

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Ликвидация аварии продолжается, но поток воды снизился и уровень воды начал спадать, добавил Вилкул.

Из-за вечернего ракетного удара подтоплены 112 частных домов и дворов. Людей эвакуировали, в том числе из Гданцевки и Мотроновки.

По словам Вилкула, найдено еще одно место попадания крылатой ракеты, из-за чего поврежден водопровод.

В Софиевской общине без воды почти 5 000 человек, сообщил Резниченко.

Восстановительные работы продолжаются.

Кривой Рог больше не обстреливали, но ночью россияне 4 раза накрыли огнем Никополь и однажды – Марганецкую общину.

Этому предшествовало: Вечером 14 сентября российская армия выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружению в Кривом Роге – дамбе Карачуновского водохранилища.

Владимир Зеленский и Александр Вилкул заявили, что цель этого теракта – затопить Кривой Рог, "смыть водой" часть города.

Президент заявил, что "негодяи, скрывшись с поля боя, пытаются навредить откуда-то издалека", из-за чего Россия исторически проиграет.

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьвойна
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