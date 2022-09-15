В Кривом Роге всю ночь боролись с последствиями удара по дамбе – уровень воды падает
Всю прошлую ночь в Кривом Роге ликвидировали последствия ракетного удара россиян по дамбе Карачуновского водохранилища, в двух местах вынуждены были подорвать дамбу – уровень воды в Ингульце спал.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, руководитель ВГА Кривого Рога Александр Вилкул
Прямая речь Резниченко: "Всю ночь боролись с последствиями вечернего ракетного удара и подвергались новым обстрелам. В Кривом Роге укротили воду, разлившуюся после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города.
По уточненным данным, били россияне ракетами "Кинжал" и "Искандер".
Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. На эту минуту (07:39) его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу".
Детали: Вилкул сообщил также, что ночью проводили большой перечень мероприятий, "начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, чтобы увеличить пропускную способность, и заканчивая большими инженерными работами".
Ликвидация аварии продолжается, но поток воды снизился и уровень воды начал спадать, добавил Вилкул.
Из-за вечернего ракетного удара подтоплены 112 частных домов и дворов. Людей эвакуировали, в том числе из Гданцевки и Мотроновки.
По словам Вилкула, найдено еще одно место попадания крылатой ракеты, из-за чего поврежден водопровод.
В Софиевской общине без воды почти 5 000 человек, сообщил Резниченко.
Восстановительные работы продолжаются.
Кривой Рог больше не обстреливали, но ночью россияне 4 раза накрыли огнем Никополь и однажды – Марганецкую общину.
Этому предшествовало: Вечером 14 сентября российская армия выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружению в Кривом Роге – дамбе Карачуновского водохранилища.
Владимир Зеленский и Александр Вилкул заявили, что цель этого теракта – затопить Кривой Рог, "смыть водой" часть города.
Президент заявил, что "негодяи, скрывшись с поля боя, пытаются навредить откуда-то издалека", из-за чего Россия исторически проиграет.