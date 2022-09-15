Ситуація в регіонах: росіяни пошкодили ТЕС на Донеччині та електропідстанцію на Запоріжжі

Дніпропетровська область, Кривий Ріг після обстрілу Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України: на Запоріжжі руйнувань зазнала електропідстанція, на Донеччині пошкодили приміщення ТЕС, у Кривому Розі ліквідують наслідки удару по гідротехнічним спорудам.

Джерело: звіти ОВА про ситуацію в регіонах станом на 09:00 15 вересня

У Запорізькій області вночі ворог поцілив по одному з об’єктів інфраструктури обласного центру. Постраждалих немає. Руйнувань зазнала електропідстанція, внаслідок чого об’єкт знеструмлено, вибито шибки в приміщеннях.

На Дніпропетровщині ворог вночі 5 разів обстріляв Нікопольський район. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. У Нікополі пошкоджені з десяток будинків, 114 панелей сонячної станції, санаторій та 2 підприємства. Постраждалих немає.

У Кривому Розі, куди напередодні увечері прилетіли 7 російських ракет, усю ніч ліквідовували наслідки атаки. Лагодили гідротехнічні споруди і понижували рівень води у річці Ігнулець. На місці працюють рятувальники та аварійні служби. Робота триває. У місті підтоплено понад сто приватних будинків та подвір’їв. Люди евакуйовані.

На Харківщині вночі був завданий ракетний удар у Київському районі Харкова, влучання ракети в землю в лісосмузі, руйнування з’ясовуються, без втрат. Окупанти ввечері також задавали ударів по м. Вовчанськ, пошкоджено 5 будинків. Жертв та постраждалих немає. Пожеж не виникало.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували одну людину у Шевченковому Куп‘янського району, наступив на міну.

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На Луганщині – складна ситуація на лінії зіткненн. За ніч зафіксовано 7 мінометних та 11 артобстрілів. 4 рази росіяни застосовували РСЗВ та двічі – танки.

Донеччина: вночі – авіаудар по Бахмуту (зруйнована багатоповерхівка, під завалами ймовірно знаходяться люди). Триває рятувальна операція. Обстріл з "Ураганів" Мирнограду, поранена одна людина. Вдосвіта — обстріл Торецька (пошкоджена лікарня, поранена одна людина), масований обстріл центральної частини Авдіївки, наслідки уточнюються.

Також обстріляні Торецьк, Миколаївка, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Мирноград, Часів Яр, с. Новобахмутівка, с. Карлівка, с. Тоненьке, с. Курдюмівка, смт.Північне, с. Сокіл. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 7 приватних житлових будинків, приміщення ТЕС, 10 гаражів, 2 цивільних автомобіля, лінія електропередач.

За минулу добу на Донеччині — 2 загиблих, 13 поранених цивільних.

Миколаївщина: вночі були обстріли на околицях Миколаєва. Детальна інформація уточнюється. Опівночі ворог наносив удари по с. Шевченко Шевченківської громади та с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. Наслідки уточнюються.

Також сьогодні вночі ракетних ударів були завдали по інфраструктурному об'єкту в с. Чорноморка Чорноморської громади. Постраждалих немає. Протягом ночі ворог неодноразово бив по території м. Очаків Очаківської громади. Попадання переважно по аквазоні. Постраждалих немає.

З вечора минулої доби та протягом ночі ворожі обстріли фіксувалися по околицях сіл Солончаки, Дмитрівка, Яселка, Іванівка, Куцуруб Куцурубської громади. Села Іванівка та Яселка наразі без електропостачання. Постраждалих немає.

Зранку 15 вересня — обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади.

З вечора 14 вересня до 04:00 — обстріли переважно за межами населених пунктів с. Широке та с. Червона Долина, влучання по сільськогоспдарським будівлям. Постраждалих немає.

Ситуація в Херсонській області залишається надзвичайно складною. Тривають активні бойові дії. У тимчасово окупованих населених пунктах продовжуються випадки мародерства, захоплення приміщень росіянами. У Херсоні окупанти захопили приміщення обласної бібліотеки для дітей та приміщення банку.

У Новій Каховці окупанти захопили приміщення енергетичної компанії, викрали матеріальні цінності вартістю понад півмільйона гривень. ЗСУ уражено 3 райони зосередження ворожих сил та засобів в Миловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Житомирщині.