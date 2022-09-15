Ситуация в регионах: россияне повредили ТЭС в Донецкой области и электроподстанцию на Запорожье

Оккупанты продолжают бить по критической инфраструктуре Украины: на Запорожье повреждена электроподстанция, в Кривом Роге ликвидировали последствия удара по гидротехническим сооружениям, в Донецкой области оккупанты повредили помещение ТЭС.

Источник: отчеты ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 15 сентября

В Запорожской области ночью враг попали по одному из объектов инфраструктуры областного центра. Пострадавших нет. Разрушения подверглась электроподстанции, в результате чего объект обесточен, выбиты стекла в помещениях.

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В Днепропетровской области враг ночью 5 раз обстрелял Никопольский район. В Марганецкой общине повреждена линия электропередач. В Никополе повреждены десятки домов, 114 панелей солнечной станции, санаторий и 2 предприятия. Пострадавших нет.

В Кривом Роге, куда накануне вечером прилетели 7 российских ракет, всю ночь ликвидировали последствия атаки. Чинили гидротехнические сооружения и понижали уровень воды в реке Игнулец. На месте работают спасатели и аварийные службы. Работа продолжается. В городе подтоплено более ста частных домов и подворий. Люди эвакуированы.

В Харьковской области ночью был нанесен ракетный удар в Киевском районе Харькова, попадание ракеты в землю в лесополосе, разрушения выясняются, без потерь. Оккупанты вечером также задавали удары по г. Волчанск, повреждено 5 домов. Жертв и пострадавших нет. Пожара не возникало.

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По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали одного человека в Шевченковском Купянского района, наступил на мину.

В Луганской области – сложная ситуация на линии столкновений. За ночь зафиксировано 7 минометных и 11 артобстрелов. 4 раза россияне применяли РСЗО и дважды – танки.

Донетчина: ночью – авиаудар по Бахмуту (разрушена многоэтажка, под завалами, вероятно, находятся люди). Продолжается спасательная операция. Обстрел из "Ураганов" Мирнограда, ранен один человек. На рассвете — обстрел Торецкая (поврежден больница, ранен один человек), массированный обстрел центральной части Авдеевки, последствия уточняются.

Также обстреляны Торецк, Николаевка, Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Мирноград, Часов Яр, с. Новобахмутовка, с. Карловка, с. Тоненькое, с. Курдюмовка, пгт.Северное, с. Сокол. Повреждены 5 многоэтажек, 7 частных жилых домов, помещение ТЭС, 10 гаражей, 2 гражданских автомобиля, линия электропередач.

За минувшие сутки в Донецкой области — 2 погибших, 13 раненых гражданских.

Николаевщина: ночью были обстрелы в окрестностях Николаева. Подробная информация уточняется. В полночь враг наносил удары по с. Шевченко Шевченковского общества и с. Мешково-Погореловская община. Последствия уточняются.

Также сегодня ночью ракетные удары были нанесены по инфраструктурному объекту в с. Черноморка Черноморской общины. Пострадавших нет. В течение ночи враг неоднократно избивал по территории г. Очаков Очаковской общины. Попадание преимущественно по аквазоне. Пострадавших нет.

С вечера минувших суток и ночью вражеские обстрелы фиксировались по окрестностям сел Солончаки, Дмитровка, Яселка, Ивановка, Куцуруб Куцурубской общины. Села Ивановка и Яселка без электроснабжения. Пострадавших нет.

Утром 15 сентября обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет. Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины.

С вечера 14 сентября до 04:00 обстрелы преимущественно за пределами населенных пунктов с. Широкое и с. Красная Долина, попадание по сельскохозяйственным зданиям. Пострадавших нет.

Ситуация в Херсонской области остается очень сложной. Продолжаются активные боевые действия. Во временно оккупированных населенных пунктах продолжаются случаи мародерства, захват помещений россиянами. В Херсоне оккупанты захватили помещение областной библиотеки для детей и помещение банка.

В Новой Каховке оккупанты захватили помещение энергетической компании, похитили материальные ценности стоимостью более полумиллиона гривен. ВСУ поражены 3 района сосредоточения вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Полтавщине, Кировоградщине, Киевщине, Сумщине, Черниговщине и Житомирщине.