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Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині для контролю інформації – ISW

Ірина БалачукЧетвер, 15 вересня 2022, 10:58
Фото pixabay.com

Російські окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині, щоб краще контролювати інформаційне середовище на тлі втечі загарбників із деокупованих регіонів Харківської області.

Джерело: звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW)

Дослівно ISW: "Російська окупаційна влада відключила мобільний інтернет в окупованій Луганській області 14 вересня, щоб зберегти оперативну безпеку Росії та краще контролювати інформаційне середовище, оскільки російські війська, окупаційні чиновники та колаборанти утікають з нещодавно звільненої Харківської області".

Деталі: За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, окупанти нібито відключили інтернет "для забезпечення обороноздатності та безпеки".

При цьому він натякнув, що росіяни такими діями намагалися принаймні частково приховати свої великомасштабні втечі та грабежі.

Передісторія:

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Теми: Луганська областьінтернетвійна
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