Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты отключили мобильный интернет на Луганщине для контроля информации – ISW

Ирина БалачукЧетверг, 15 сентября 2022, 10:58
Фото pixabay.com

Российские оккупанты отключили мобильный интернет в Луганской области, чтобы лучше контролировать информационную среду на фоне побега захватчиков из деоккупированных регионов Харьковской области.

Источник: отчет аналитиков Института изучения войны (ISW)

Дословно ISW: "Российские оккупационные власти отключили мобильный интернет в оккупированной Луганской области 14 сентября, чтобы сохранить оперативную безопасность России и лучше контролировать информационную среду, поскольку российские войска, оккупационные чиновники и коллаборанты бегут из недавно освобожденной Харьковской области на территорию России и подконтрольные ей территории".

Детали: По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, оккупанты якобы отключили интернет "для обеспечения обороноспособности и безопасности".

При этом он намекнул, что россияне такими действиями пытались, по крайней мере, частично, скрыть свои крупномасштабные побеги и грабежи.

Предыстория:

    

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Луганская областьинтернетвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Папа Римский: Помогать Украине оружием – морально приемлемо

фотоВ Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел – полиция

"Схемы" нашли российский паспорт у судьи Верховного суда

Тайра рассказала Хельсинкской комиссии в США об ужасах плена

Украина, Молдова и Румыния запускают новый трехсторонний формат взаимодействия

МАГАТЭ требует от России вывести войска из ЗАЭС – резолюция

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Луганская область
Россияне готовятся обороняться в Сватовом и Троицком – глава Луганской ОВА
Гайдай говорит, что оккупанты вернулись в Кременную и создают видимость присутствия
Россияне отключили мобильный Интернет в Луганской области – Гайдай
Последние новости
00:23
Киевское "Динамо" потерпело второе поражение в Лиге Европы
00:12
Зеленский поговорил с премьером Канады о том, как сломать планы РФ
23:54
Зеленский прокомментировал массовое захоронение в Изюме: Хотим, чтобы мир знал
23:42
Пригожин о вербовке заключенных на войну в Украине: Либо зэки, либо ваши дети
23:21
Немецкие Panzerhaubitze 2000, которые получила Украина, будут ремонтироваться в Литве
23:00
Папа Римский: Помогать Украине оружием – морально приемлемо
22:51
Россия уничтожила или захватила более 15% зернохранилищ в Украине – Госдеп США
22:44
Обстрелы Харьковщины: 12 человек ранены, в том числе 2 ребенка
22:44
фотоВ Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел – полиция
22:21
Президент Еврокомиссии: если Украина просит танки – их нужно дать
Все новости...