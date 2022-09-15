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Оккупанты отключили мобильный интернет на Луганщине для контроля информации – ISW

Ирина БалачукЧетверг, 15 сентября 2022, 10:58
Оккупанты отключили мобильный интернет на Луганщине для контроля информации – ISW
Фото pixabay.com

Российские оккупанты отключили мобильный интернет в Луганской области, чтобы лучше контролировать информационную среду на фоне побега захватчиков из деоккупированных регионов Харьковской области.

Источник: отчет аналитиков Института изучения войны (ISW)

Дословно ISW: "Российские оккупационные власти отключили мобильный интернет в оккупированной Луганской области 14 сентября, чтобы сохранить оперативную безопасность России и лучше контролировать информационную среду, поскольку российские войска, оккупационные чиновники и коллаборанты бегут из недавно освобожденной Харьковской области на территорию России и подконтрольные ей территории".

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Детали: По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, оккупанты якобы отключили интернет "для обеспечения обороноспособности и безопасности".

При этом он намекнул, что россияне такими действиями пытались, по крайней мере, частично, скрыть свои крупномасштабные побеги и грабежи.

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Темы: Луганская областьинтернетвойна
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