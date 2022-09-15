Росіяни знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу – влучили у підприємство

Дим над містом після ракетного удару, фото з Telegram Перший Міський. Кривий Ріг

Російська армія вдень 15 вересня завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області, це вже вдруге впродовж доби.

Джерело: голова криворізької військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі".

Деталі: Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 13:00.

Після вибуху у місті Кривий Ріг почав здійматися стовп диму.

Оновлення: Вілкул уточнив, що це знову була крилата ракета. Вибух пролунав о 13:01.

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Пряма мова Вілкула: "Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо – без втрат".

Пряма мова Резніченка: "У нас знову ракетна атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили у об’єкт промислової інфраструктури. Попередньо, без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.

Ворог хоче залякати нас щоденними тривогами і ракетами. Та у нього нічого не вийде. За кожен удар прийде розплата. Стоїмо!".

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