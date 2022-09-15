Росіяни знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу – влучили у підприємство
Російська армія вдень 15 вересня завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області, це вже вдруге впродовж доби.
Джерело: голова криворізької військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі".
Деталі: Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 13:00.
Після вибуху у місті Кривий Ріг почав здійматися стовп диму.
Оновлення: Вілкул уточнив, що це знову була крилата ракета. Вибух пролунав о 13:01.
Пряма мова Вілкула: "Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо – без втрат".
Пряма мова Резніченка: "У нас знову ракетна атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили у об’єкт промислової інфраструктури. Попередньо, без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.
Ворог хоче залякати нас щоденними тривогами і ракетами. Та у нього нічого не вийде. За кожен удар прийде розплата. Стоїмо!".
Передісторія:
- Ввечері 14 вересня російська армія випустила 8 крилатих ракет по гідротехнічній споруді у Кривому Розі – дамбі Карачунівського водосховища. Били ракетами "Кинджал" та "Іскандер".
- У результаті ракетних ударів по Кривому Рогу рівень води у річці Інгулець зріс, підтопило 112 будинків та дворів. У деяких населених пунктах почалися перебої з водою, бо росіяни влучили і в водогін.
- Усю ніч у Кривому Розі ліквідовували наслідки ракетного удару росіян по дамбі Карачунівського водосховища, у двох місцях мусили підірвати дамбу, – у результаті рівень води в Інгульці дещо впав.