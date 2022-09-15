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Россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – попали в предприятие

Елена РощинаЧетверг, 15 сентября 2022, 13:08
Россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – попали в предприятие
Дым над городом после ракетного удара, фото из Telegram Первый Городской. Кривой Рог

Российская армия днем 15 сентября нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области, это уже второй раз на протяжении суток.

Источник: глава криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул и пглава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети".

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Детали: Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 13:00.

После взрыва в городе Кривой Рог начал подниматься столб дыма.

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Обновление: Вилкул уточнил, что это снова была крылатая ракета. Взрыв раздался в 13:01.

Прямая речь Вилкула: "Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, подробные последствия уточняются. Предварительно – без потерь".

Прямая речь Резниченко: "У нас снова ракетная атака на Кривой Рог. Россияне попали в объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.

Враг хочет запугать нас ежедневными тревогами и ракетами. Но у него ничего не получится. За каждый удар придет расплата. Стоим!".

Предыстория:

  • Вечером 14 сентября российская армия выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружению в Кривом Роге – дамбе Карачуновского водохранилища. Били ракетами "Кинжал" и "Искандер".
  • В результате ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец вырос, подтопило 112 домов и дворов. В некоторых населенных пунктах начались перебои с водой, потому что россияне попали и в водопровод.
  • Всю ночь в Кривом Роге ликвидировали последствия ракетного удара россиян по дамбе Карачуновского водохранилища, в двух местах вынуждены были подорвать дамбу, – в результате уровень воды в Ингульце несколько упал.

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьвойна
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