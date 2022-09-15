Россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – попали в предприятие

Дым над городом после ракетного удара, фото из Telegram Первый Городской. Кривой Рог

Российская армия днем 15 сентября нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области, это уже второй раз на протяжении суток.

Источник: глава криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул и пглава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети".

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Детали: Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 13:00.

После взрыва в городе Кривой Рог начал подниматься столб дыма.

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Обновление: Вилкул уточнил, что это снова была крылатая ракета. Взрыв раздался в 13:01.

Прямая речь Вилкула: "Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, подробные последствия уточняются. Предварительно – без потерь".

Прямая речь Резниченко: "У нас снова ракетная атака на Кривой Рог. Россияне попали в объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.

Враг хочет запугать нас ежедневными тревогами и ракетами. Но у него ничего не получится. За каждый удар придет расплата. Стоим!".

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