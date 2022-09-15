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В Горлівці не залишилось чоловіків, окупанти всіх відправили на фронт – розвідка

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 вересня 2022, 18:05
В Горлівці не залишилось чоловіків, окупанти всіх відправили на фронт – розвідка
Фото: ГУР

В Горлівці на Донеччині окупанти влаштовують облави на чоловіків, щоб відправити їх на фронт, у місті вже залишились самі жінки.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Райвійськкоматам тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання "мобілізувати" 6000 місцевих мешканців. В місті проводиться розшук чоловіків призовного віку. Тривають облави на Центральному ринку, місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо".

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Деталі: За даними розвідки, на сьогодні у місті залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку.

Чоловіки , яких раніше "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня.

Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах на Херсонщині та відмовились брати участь у бойових діях. Востаннє вони повідомляли, що російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї.

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Що було раніше: За даними Генштабу, Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 53 850 солдатів, 2 193 танків та 4 682 бойових броньованих машини.

Теми: війнаГорлівкаУкраїнаРосія
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