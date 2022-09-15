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В Горловке не осталось мужчин, оккупанты всех отправили на фронт – разведка

Станислав ПогориловЧетверг, 15 сентября 2022, 18:05
В Горловке не осталось мужчин, оккупанты всех отправили на фронт – разведка
Фото: ГУР

В Горловке на Донетчине оккупанты устраивают облавы на мужчин, чтобы отправить их на фронт, в городе уже остались сами женщины.

Источник: прессслужба ГУР

Дословно: "Райвоенкоматам временно оккупированной Горловки во взаимодействии с силовыми структурами оккупантов поставлена ​​задача "мобилизовать" 6000 местных жителей. В городе проводится розыск мужчин призывного возраста. Продолжаются облавы на Центральном рынке, местах общественного посещения, магазинах, ТЦ, АЗС и т.д.".

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Детали: По данным разведки, на сегодня в городе остались исключительно женщины, дети и пожилые люди.

Мужчины, ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября.

Известно, что перед этим они находились в оккупированных районах Херсонщины и отказались участвовать в боевых действиях. В последний раз они сообщали, что российские командиры угрожали всех "отказников" отправить на передовую без оружия.

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Что предшествовало: По данным Генштаба, Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 53 850 солдат, 2 193 танка и 4 682 боевых бронированных машины.

Темы: войнаГорловкаУкраинаРосcия
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