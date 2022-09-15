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Верховний суд підтвердив, що Зеленський законно забрав паспорт у Альперіна

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 18:18
Верховний суд підтвердив, що Зеленський законно забрав паспорт у Альперіна

Велика палата Верховного суду підтвердила правомірність рішення президента Володимира Зеленського про припинення громадянства України бізнесмена Вадима Альперіна.

Джерело: пресслужба ВС

Дослівно: "За результатами розгляду справи ВП ВС апеляційну скаргу залишила без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції – без змін".

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Деталі: Альперін у квітні 2021 року через адвокатів подавав апеляцію на рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду від 23 грудня 2021 року, який дійшов висновку, що оскаржуваний указ Зеленського видано на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Вказано, що з постановою Великої палати Верховного суду від у цій справі можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень пізніше.

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Передісторія:

  • 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди. 21 квітня ОП оприлюднив указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб.
  • Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.
  • Трьох осіб зі списку "контрабандистів", зокрема, Альперіна, президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства.
  • Альперін звернувся до суду.

Теми: громадянствоконтрабанда
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