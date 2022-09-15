Верховный суд подтвердил, что Зеленский законно забрал паспорт у Альперина
Большая палата Верховного суда подтвердила правомерность решения президента Владимира Зеленского о прекращении гражданства Украины бизнесмена Вадима Альперина.
Источник: пресс-служба ВС
Дословно: "По результатам рассмотрения дела БП ВС апелляционную жалобу оставила без удовлетворения, а обжалуемое решение суда первой инстанции – без изменений".
Детали: Альперин в апреле 2021 года через адвокатов подавал апелляцию на решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда от 23 декабря 2021 года, который пришел к выводу, что обжалуемый указ Зеленского издан на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.
Указано, что с постановлением Большой палаты Верховного суда по этому делу можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений позже.
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Предыстория:
- 2 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды. 21 апреля ОП обнародовал указ о применении санкций в отношении еще 13 человек.
- После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
- Трех человек из списка "контрабандистов", в частности, Альперина, президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.
- Альперин обратился в суд.