У морі знайшли дірявий пліт з речами моряків із затонулого крейсера "Москва"

Цивільне судно знайшло у морі дірявий рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого російського корабля "Москва".

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Дослівно: "Плавзасіб, який тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів, виявили у Чорному морі.

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На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях були бойові номери".

Деталі: Прикордонники вказують, що знахідка свідчить про недбальство російського військового керівництва.

Дослівно: "Схоже, що пліт був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість".

ВІДЕО ДНЯ

Цивільне судно знайшло у морі дірявий пліт з крейсера-потопельника «Москва» - прикордонники pic.twitter.com/BNxirC8kzM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 16, 2022

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