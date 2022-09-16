У морі знайшли дірявий пліт з речами моряків із затонулого крейсера "Москва"
Цивільне судно знайшло у морі дірявий рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого російського корабля "Москва".
Джерело: повідомлення Держприкордонслужби
Дослівно: "Плавзасіб, який тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів, виявили у Чорному морі.
На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях були бойові номери".
Деталі: Прикордонники вказують, що знахідка свідчить про недбальство російського військового керівництва.
Дослівно: "Схоже, що пліт був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість".
Цивільне судно знайшло у морі дірявий пліт з крейсера-потопельника «Москва» - прикордонники pic.twitter.com/BNxirC8kzM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 16, 2022ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 13 квітня влада України повідомила, що завдала удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва".
- 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.
- Експерти припускали, що половина екіпажа загинули чи поранені. Журналісти-розслідувачі вважали, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися зі строковиків.