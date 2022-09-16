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В море нашли дырявый плот с вещами моряков из затонувшего крейсера "Москва"

Александр ШумилиПятница, 16 сентября 2022, 13:36
Фото: Госпогранслужба

Гражданское судно нашло в море дырявый спасательный плот на 20 человек с затонувшего российского корабля "Москва".

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Дословно: "Плавсредство, которое держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам, обнаружили в Черном море.

На плоту было сломано, повреждено коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились русские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и ​​униформах были боевые номера".

Детали: Пограничники указывают, что находка свидетельствует о халатности российского военного руководства.

Дословно: "Похоже, что плот был неисправен, и пытавшиеся на нем спастись захватчики прибегали к отчаянным шагам. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть".

Предыстория:

  • 13 апреля Украина сообщила, что нанесла удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
  • 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула во время буксировки в Севастополь в условиях шторма.
  • Эксперты предполагали, что половина экипажа погибла или ранена. Журналисты-расследователи считали, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников.

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Темы: Росcияфлот
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