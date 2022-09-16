В море нашли дырявый плот с вещами моряков из затонувшего крейсера "Москва"

Гражданское судно нашло в море дырявый спасательный плот на 20 человек с затонувшего российского корабля "Москва".

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Дословно: "Плавсредство, которое держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам, обнаружили в Черном море.

На плоту было сломано, повреждено коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились русские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и ​​униформах были боевые номера".

Детали: Пограничники указывают, что находка свидетельствует о халатности российского военного руководства.

Дословно: "Похоже, что плот был неисправен, и пытавшиеся на нем спастись захватчики прибегали к отчаянным шагам. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть".

Цивільне судно знайшло у морі дірявий пліт з крейсера-потопельника «Москва» - прикордонники pic.twitter.com/BNxirC8kzM ВИДЕО ДНЯ September 16, 2022

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