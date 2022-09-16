В море нашли дырявый плот с вещами моряков из затонувшего крейсера "Москва"
Гражданское судно нашло в море дырявый спасательный плот на 20 человек с затонувшего российского корабля "Москва".
Источник: сообщение Госпогранслужбы
Дословно: "Плавсредство, которое держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам, обнаружили в Черном море.
На плоту было сломано, повреждено коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились русские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и униформах были боевые номера".
Детали: Пограничники указывают, что находка свидетельствует о халатности российского военного руководства.
Дословно: "Похоже, что плот был неисправен, и пытавшиеся на нем спастись захватчики прибегали к отчаянным шагам. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть".
Цивільне судно знайшло у морі дірявий пліт з крейсера-потопельника «Москва» - прикордонники pic.twitter.com/BNxirC8kzM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 16, 2022
Предыстория:
- 13 апреля Украина сообщила, что нанесла удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
- 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула во время буксировки в Севастополь в условиях шторма.
- Эксперты предполагали, что половина экипажа погибла или ранена. Журналисты-расследователи считали, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников.