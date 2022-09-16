99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті – ОВА
Серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook
Дослівно Синєгубов: "Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті.
Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти".
Деталі: Разом з тим, начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що у п’ятницю розкопали та відвезли до експертів 22 загиблих цивільних громадян, а також усіх 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.
"Один з загиблих цивільних був з мотузкою на шиї та з пошкодженими фалангами пальців – слідство перевіряє версію про катування. Один з військових був з зв’язаними руками", – повідомив Болвінов.
За його словами, місцеві розповіли, що ховали людей самостійно, коли дізнавалися, що десь є загиблий.
Передісторія:
- У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
- Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.
- Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Ізюмі знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками.
- Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.