99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті – ОВА

Серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook

Дослівно Синєгубов: "Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті.

Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти".

Деталі: Разом з тим, начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що у п’ятницю розкопали та відвезли до експертів 22 загиблих цивільних громадян, а також усіх 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.

"Один з загиблих цивільних був з мотузкою на шиї та з пошкодженими фалангами пальців – слідство перевіряє версію про катування. Один з військових був з зв’язаними руками", – повідомив Болвінов.

За його словами, місцеві розповіли, що ховали людей самостійно, коли дізнавалися, що десь є загиблий.

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