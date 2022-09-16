Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті – ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 23:34
масове поховання в Ізюмі, фото з Facebook Болвінова

Серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook

Дослівно Синєгубов: "Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті.

Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти".

Деталі: Разом з тим, начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що у п’ятницю розкопали та відвезли до експертів 22 загиблих цивільних громадян, а також усіх 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.

"Один з загиблих цивільних був з мотузкою на шиї та з пошкодженими фалангами пальців – слідство перевіряє версію про катування. Один з військових був з зв’язаними руками", – повідомив Болвінов.

За його словами, місцеві розповіли, що ховали людей самостійно, коли дізнавалися, що десь є загиблий.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
  • Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.
  • Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Ізюмі знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ІзюмдеокупаціявійнаХарківська область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"

Глава розвідки Пентагону: Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні

фотоОкупанти обстріляли Слов'янську ТЕС, виникла пожежа

фотоНімеччина схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155

Кремль уникнув відповіді на запитання про можливість застосування ядерної зброї

фотоОкупанти вдарили по Харкову двома ракетами

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Ізюм
Зеленський: Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі
"Шоковані": ЄС відреагував на масове поховання у звільненому Ізюмі
Блінкен – про масові поховання в Ізюмі: багато звірств РФ можуть виявитись воєнними злочинами
Останні новини
17:35
Король Британії та принц Вільям прийшли до людей у гігантській черзі на прощання з Єлизаветою ІІ
17:25
Єдиний екстрений номер 112 запрацює до кінця року в пілотному форматі – МВС
17:10
Шольц знову пояснив позицію щодо танків для України: не хоче, щоб ФРН "діяла наодинці"
17:09
Зеленський подякував Nike за їхнє рішення піти з російського ринку
16:59
Естонська Нарва, де стояв радянський танк, може допомогти Житомирщині на майже 16 тисяч євро
16:53
фотоMaxar показав супутникові знімки масового поховання біля Ізюма
16:44
У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"
16:41
H&M йде з Білорусі: магазини відкриють тільки для продажу залишків
16:27
Поблизу Мелітополя пролунали ще 5 вибухів на базі окупантів – мер
16:24
"Це міг бути кожен з нас": українці надягають браслети з прапором у відповідь на фото катувань в Ізюмі
Усі новини...