99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти – ОВА
Среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, эксгумированных в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook
Дословно Синегубов: "Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти.
Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети".
Детали: Вместе с тем, начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в пятницу раскопали и отвезли к экспертам 22 погибших гражданских, а также всех 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы.
"Один из погибших гражданских был с веревкой на шее и с поврежденными фалангами пальцев – следствие проверяет версию о пытках. Один из военных был со связанными руками", – сообщил Болвинов.
По его словам, местные рассказали, что хоронили людей самостоятельно, когда узнавали, что где-то есть погибший.
Предыстория:
- В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.
- Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.
- Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Изюме нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.
- Президент Владимир Зеленский сообщил о доказательствах преступлений оккупантов в освобожденном Изюме, он также подтвердил, что ООН направляет на Харьковщину свою миссию.