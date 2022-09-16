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99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти – ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 16 сентября 2022, 23:34
99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти – ОВА
массовое захоронение в Изюме, фото с Facebook Болвинова

Среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, эксгумированных в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Дословно Синегубов: "Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти.

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Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети".

Детали: Вместе с тем, начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в пятницу раскопали и отвезли к экспертам 22 погибших гражданских, а также всех 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы.

"Один из погибших гражданских был с веревкой на шее и с поврежденными фалангами пальцев – следствие проверяет версию о пытках. Один из военных был со связанными руками", – сообщил Болвинов.

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По его словам, местные рассказали, что хоронили людей самостоятельно, когда узнавали, что где-то есть погибший.

Предыстория:

  • В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.
  • Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Изюме нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил о доказательствах преступлений оккупантов в освобожденном Изюме, он также подтвердил, что ООН направляет на Харьковщину свою миссию.

Темы: ИзюмдеоккупациявойнаХарьковская область
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