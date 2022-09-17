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Житель Куп’янська розповів про тортури росіян: Били струмом, катували паяльником

Ірина БалачукСубота, 17 вересня 2022, 15:49
Фото ілюстративне з сайту zmina.info

СБУ опублікувала свідчення мешканця деокупованого Куп'янська, який розповів про тортури росіян, через які він пройшов.

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ РФ, які облаштувалися в окупованому Куп'янську. На допитах співробітники ФСБ "вибивали" із місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією".

Деталі: Куп'янчанин, який був незаконно ув'язнений окупантами, розповів, що йому одягнули на голову мішок і на першому допиті "хвилин 40 били струмом", також стріляли в нього "чи то з пневматики, чи то з газового… били битами чи залізними трубами".

Він також додав, що декому паяльниками випалювали на тілі хрести.

За словами жертви окупантів, з кімнати, де проводили допити, "завжди було багато криків".

Умови тримання незаконно ув'язнених українців також були жахливими: у невеличкій, призначеній на 2 особи камері, утримували 8 людей.

ВІДЕО ДНЯ

В СБУ нагадали, що такі дії російських окупантів порушують Конвенцію ООН проти катувань 1984 року, учасником якої є і Росія.

Наразі силовики проводять оперативно-слідчі дії, щоб встановити всіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур рашистів.

"СБУ робить усе можливе, щоб ідентифікувати кожного, хто причетний до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення України. За кожен такий злочин обов'язково доведеться відповідати в міжнародних судах", – підсумували у відомстві.  

Передісторія

  • У звільненому Куп’янську Харківської області виявили незаконну "в’язницю" окупантів, де утримувалося одночасно 400 людей, коли камери були розраховані на 140.
  • У звільненому Ізюмі Харківської області виявили масове поховання на понад 440 тіл.
  • Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.
  • Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Ізюмі знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками

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Теми: СБУХарківська областьдеокупація
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