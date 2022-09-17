Житель Купянска рассказал о пытках россиян: Били током, пытали паяльником

СБУ опубликовала показания жителя деоккупированного Купянска, который рассказал о пытках россиян, через которые он прошел.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Через издевательства приходилось проходить каждому, кто попадал на допросы к сотрудникам ФСБ РФ, которые обосновались в оккупированном Купянске. На допросах сотрудники ФСБ выбивали из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию. Угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями, оставшимися под оккупацией".

Детали: Купянчанин, который был незаконно заключен оккупантами, рассказал, что ему одели на голову мешок и на первом допросе "минут 40 били током", также стреляли в него "то ли из пневматики, то ли из газового… били битами или железными трубами".

Он также добавил, что некоторым паяльниками выжигали на теле кресты.

По словам жертвы оккупантов, из комнаты, где проводили допросы, "всегда было много криков".

Условия содержания незаконно заключенных украинцев также были ужасающими: в небольшой камере на 2 человека удерживали 8 человек.

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В СБУ напомнили, что такие действия российских оккупантов нарушают Конвенцию ООН против пыток 1984 года, участником которой является и Россия.

В настоящее время силовики проводят оперативно-следственные действия, чтобы установить всех жителей деоккупированных территорий, пострадавших от пыток рашистов.

"СБУ делает все возможное, чтобы идентифицировать каждого, кто причастен к совершению военных преступлений против мирного населения Украины. За каждое такое преступление обязательно придется отвечать в международных судах", – подытожили в ведомстве.

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