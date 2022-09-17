Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Житель Купянска рассказал о пытках россиян: Били током, пытали паяльником

Ирина БалачукСуббота, 17 сентября 2022, 15:49
Фото иллюстративное с сайта zmina.info

СБУ опубликовала показания жителя деоккупированного Купянска, который рассказал о пытках россиян, через которые он прошел.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Через издевательства приходилось проходить каждому, кто попадал на допросы к сотрудникам ФСБ РФ, которые обосновались в оккупированном Купянске. На допросах сотрудники ФСБ выбивали из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию. Угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями, оставшимися под оккупацией".

Детали: Купянчанин, который был незаконно заключен оккупантами, рассказал, что ему одели на голову мешок и на первом допросе "минут 40 били током", также стреляли в него "то ли из пневматики, то ли из газового… били битами или железными трубами".

Он также добавил, что некоторым паяльниками выжигали на теле кресты.

По словам жертвы оккупантов, из комнаты, где проводили допросы, "всегда было много криков".

Условия содержания незаконно заключенных украинцев также были ужасающими: в небольшой камере на 2 человека удерживали 8 человек.

ВИДЕО ДНЯ

В СБУ напомнили, что такие действия российских оккупантов нарушают Конвенцию ООН против пыток 1984 года, участником которой является и Россия.

В настоящее время силовики проводят оперативно-следственные действия, чтобы установить всех жителей деоккупированных территорий, пострадавших от пыток рашистов.

"СБУ делает все возможное, чтобы идентифицировать каждого, кто причастен к совершению военных преступлений против мирного населения Украины. За каждое такое преступление обязательно придется отвечать в международных судах", – подытожили в ведомстве.

Предыстория:

  • В освобожденном Купянске Харьковской области обнаружили незаконную "тюрьму" оккупантов, где удерживали одновременно 400 человек, при том, что камеры были рассчитаны на 140.
  • В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел.
  • Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Изюме нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СБУХарьковская областьдеоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел

Президент: Может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем

Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ

В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской "оборонке"

Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

СБУ
Переход с УПЦ в ПЦУ: в Киевской области заместителя начальника УСБУ отстранили за вмешательство
Российский агент пытался устроиться в полк "Азов", но не получилось
"Начальник милиции" Балаклеи взят под стражу, грозит до 15 лет тюрьмы – ОГП
Последние новости
06:00
ISW: Россияне продолжают бессмысленные операции в Донецкой области вместо защиты уязвимых рубежей
04:55
Япония хочет эвакуировать 2 миллиона человек из-за мощного тайфуна
04:17
Австралия не будет запрещать въезд российским туристам
03:30
WSJ: Закупленные Россией иранские дроны-камикадзе несут новые угрозы для украинских войск
02:33
ОК "Юг": ВСУ отправили на дно российскую баржу с техникой и персоналом
01:41
Спикер Палаты представителей США прибыла в Армению
00:45
Моди — Путину: Сейчас не эпоха войны
23:59
Сумщина: россияне обстреливали три общины
23:31
В Изюме эксгумировали 59 тел, большинство имеет следы насильственной смерти – ОВА
23:14
В Мюнхене после двух лет "ковидного" перерыва открылся Октоберфест
Все новости...