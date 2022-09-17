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Житель Купянска рассказал о пытках россиян: Били током, пытали паяльником

Ирина БалачукСуббота, 17 сентября 2022, 15:49
Житель Купянска рассказал о пытках россиян: Били током, пытали паяльником
Фото иллюстративное с сайта zmina.info

СБУ опубликовала показания жителя деоккупированного Купянска, который рассказал о пытках россиян, через которые он прошел.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Через издевательства приходилось проходить каждому, кто попадал на допросы к сотрудникам ФСБ РФ, которые обосновались в оккупированном Купянске. На допросах сотрудники ФСБ выбивали из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию. Угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями, оставшимися под оккупацией".

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Детали: Купянчанин, который был незаконно заключен оккупантами, рассказал, что ему одели на голову мешок и на первом допросе "минут 40 били током", также стреляли в него "то ли из пневматики, то ли из газового… били битами или железными трубами".

Он также добавил, что некоторым паяльниками выжигали на теле кресты.

По словам жертвы оккупантов, из комнаты, где проводили допросы, "всегда было много криков".

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Условия содержания незаконно заключенных украинцев также были ужасающими: в небольшой камере на 2 человека удерживали 8 человек.

В СБУ напомнили, что такие действия российских оккупантов нарушают Конвенцию ООН против пыток 1984 года, участником которой является и Россия.

В настоящее время силовики проводят оперативно-следственные действия, чтобы установить всех жителей деоккупированных территорий, пострадавших от пыток рашистов.

"СБУ делает все возможное, чтобы идентифицировать каждого, кто причастен к совершению военных преступлений против мирного населения Украины. За каждое такое преступление обязательно придется отвечать в международных судах", – подытожили в ведомстве.

Предыстория:

  • В освобожденном Купянске Харьковской области обнаружили незаконную "тюрьму" оккупантов, где удерживали одновременно 400 человек, при том, что камеры были рассчитаны на 140.
  • В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел.
  • Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Изюме нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.

Темы: СБУХарьковская областьдеоккупация
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