Ексгумація в Ізюмі триватиме ще два тижні, шукають нові захоронення – мер
Неділя, 18 вересня 2022, 13:26
У деокупованому ЗСУ Ізюмі на Харківщині триває ексгумація тіл загиблих, яка триватиме ще майже два тижні – служби мають інформацію про нові захоронення, їх шукають.
Джерело: мер Ізюма Валерій Марченко в ефірі телемарафону
Пряма мова Марченка: "Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт.
Ця робота ще буде проводитися майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що ще є, тому їх шукають".
Деталі: За даними мера, в Ізюмі зараз проживають 13-15 тисяч людей, але повертаються багато людей.
Що передувало:
- 16 вересня Синєгубов заявляв, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті.
- У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
- Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.
- Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.
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