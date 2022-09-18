Ексгумація в Ізюмі триватиме ще два тижні, шукають нові захоронення – мер

У деокупованому ЗСУ Ізюмі на Харківщині триває ексгумація тіл загиблих, яка триватиме ще майже два тижні – служби мають інформацію про нові захоронення, їх шукають.

Джерело: мер Ізюма Валерій Марченко в ефірі телемарафону

Пряма мова Марченка: "Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт.

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Ця робота ще буде проводитися майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що ще є, тому їх шукають".

Деталі: За даними мера, в Ізюмі зараз проживають 13-15 тисяч людей, але повертаються багато людей.

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