Эксгумация в Изюме продлится еще две недели, ищут новые захоронения - мэр

В деоккупированном ВСУ Изюме на Харьковщине продолжается эксгумация тел погибших, которая продлится еще почти две недели - службы имеют информацию о новых захоронениях, их ищут.

Источник: мэр Изюма Валерий Марченко в эфире телемарафона

Прямая речь Марченко: "Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают захороненных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ.

Эта работа еще будет проводиться почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что еще есть, поэтому их ищут".

Детали: По данным мэра, в Изюме сейчас проживают 13-15 тысяч человек, но возвращаются многие люди.

Что предшествовало:

16 сентября Синегубов заявлял, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.

В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.

Президент Владимир Зеленский сообщил о доказательствах преступлений оккупантов в освобожденном Изюме, он также подтвердил, что ООН направляет на Харьковщину свою миссию.