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Эксгумация в Изюме продлится еще две недели, ищут новые захоронения - мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 13:26
Эксгумация в Изюме продлится еще две недели, ищут новые захоронения - мэр
МАССОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В ИЗЮМЕ, ФОТО со страницы президента

В деоккупированном ВСУ Изюме на Харьковщине продолжается эксгумация тел погибших, которая продлится еще почти две недели - службы имеют информацию о новых захоронениях, их ищут.

Источник: мэр Изюма Валерий Марченко в эфире телемарафона

Прямая речь Марченко: "Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают захороненных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ.

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Эта работа еще будет проводиться почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что еще есть, поэтому их ищут".

Детали: По данным мэра, в Изюме сейчас проживают 13-15 тысяч человек, но возвращаются многие люди.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 сентября Синегубов заявлял, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.
  • В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.
  • Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил о доказательствах преступлений оккупантов в освобожденном Изюме, он также подтвердил, что ООН направляет на Харьковщину свою миссию.

Темы: ИзюмХарьковская областьубийствоРосcия
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