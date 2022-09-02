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Омбудсмен про Оленівку: Росія прибирає докази військового злочину

Олена РощінаП'ятниця, 2 вересня 2022, 21:13
Омбудсмен про Оленівку: Росія прибирає докази військового злочину
Колонія в Оленівці після пожежі, фото CNN

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія приховає сліди воєнного злочину в Оленівці – й лише тоді допустить представників Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста у колонію, де 29 липня загинули полонені українські бійці. 

Джерело: Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "Особливих очікувань (роботи місії МКЧХ й ООН – ред.) немає, бо проходить час. Докази військового злочину РФ прибирає. 

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У нас немає сумнівів, що там відбулося. За аналізом фото- і відеоматеріалів, які є в публічному просторі, і українські військові експерти, і міжнародні дійшли приблизно одного висновку: це була заздалегідь запланована фактично публічна страта військовослужбовців України з "Азова". 

Вибух був усередині будівлі, це не була ракета".

Деталі: Обмудсмен наголосив, що попри заяви РФ, представники МКЧХ досі не отримали доступу до Оленівки. Така сама ситуація з допуском до полонених місії ООН. 

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"Напевно це станеться після того, як вони (росіяни – ред.) приберуть усі докази воєнного злочину", – припустив Лубінець. 

Він констатував, що "Росія не виконує своїх зобов'язань", а саме: надавати доступ до місць тримання, показувати умови перебування полонених військових, надавати можливість листуватися з родичами хоча б раз на місяць, надавати адвокатів тощо.

За словами Лубінця, МКЧХ фіксує, що їх не допускають – "і все, реакції далі жодної".

На його думку, формат місій не працює з Росією в цій війні, що довів і візит експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, який відбувся 1 вересня. 

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки.
  • Міноборони РФ 31 липня заявило, що запросило експертів ООН і МКЧХ в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.
  • Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми даними міжнародних експертів, полонених у колонії окупованої Оленівки було вбито за допомогою термобаричної зброї.
  • CNN після розслідування подій в окупованій Оленівці дійшло висновку, що російська версія подій про удар України з HIMARS є неправдивою: у приміщенні була сильна пожежа, а ознак вибуху не видно.

Теми: полоненіООНвійнаомбудсмен
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