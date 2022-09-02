Омбудсмен про Оленівку: Росія прибирає докази військового злочину

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія приховає сліди воєнного злочину в Оленівці – й лише тоді допустить представників Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста у колонію, де 29 липня загинули полонені українські бійці.

Джерело: Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "Особливих очікувань (роботи місії МКЧХ й ООН – ред.) немає, бо проходить час. Докази військового злочину РФ прибирає.

У нас немає сумнівів, що там відбулося. За аналізом фото- і відеоматеріалів, які є в публічному просторі, і українські військові експерти, і міжнародні дійшли приблизно одного висновку: це була заздалегідь запланована фактично публічна страта військовослужбовців України з "Азова".

Вибух був усередині будівлі, це не була ракета".

Деталі: Обмудсмен наголосив, що попри заяви РФ, представники МКЧХ досі не отримали доступу до Оленівки. Така сама ситуація з допуском до полонених місії ООН.

"Напевно це станеться після того, як вони (росіяни – ред.) приберуть усі докази воєнного злочину", – припустив Лубінець.

ВІДЕО ДНЯ

Він констатував, що "Росія не виконує своїх зобов'язань", а саме: надавати доступ до місць тримання, показувати умови перебування полонених військових, надавати можливість листуватися з родичами хоча б раз на місяць, надавати адвокатів тощо.

За словами Лубінця, МКЧХ фіксує, що їх не допускають – "і все, реакції далі жодної".

На його думку, формат місій не працює з Росією в цій війні, що довів і візит експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, який відбувся 1 вересня.

Передісторія: