Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Омбудсмен про Оленівку: Росія прибирає докази військового злочину

Олена РощінаП'ятниця, 2 вересня 2022, 21:13
Колонія в Оленівці після пожежі, фото CNN

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія приховає сліди воєнного злочину в Оленівці – й лише тоді допустить представників Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста у колонію, де 29 липня загинули полонені українські бійці. 

Джерело: Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "Особливих очікувань (роботи місії МКЧХ й ООН – ред.) немає, бо проходить час. Докази військового злочину РФ прибирає. 

У нас немає сумнівів, що там відбулося. За аналізом фото- і відеоматеріалів, які є в публічному просторі, і українські військові експерти, і міжнародні дійшли приблизно одного висновку: це була заздалегідь запланована фактично публічна страта військовослужбовців України з "Азова". 

Вибух був усередині будівлі, це не була ракета".

Деталі: Обмудсмен наголосив, що попри заяви РФ, представники МКЧХ досі не отримали доступу до Оленівки. Така сама ситуація з допуском до полонених місії ООН. 

"Напевно це станеться після того, як вони (росіяни – ред.) приберуть усі докази воєнного злочину", – припустив Лубінець. 

ВІДЕО ДНЯ

Він констатував, що "Росія не виконує своїх зобов'язань", а саме: надавати доступ до місць тримання, показувати умови перебування полонених військових, надавати можливість листуватися з родичами хоча б раз на місяць, надавати адвокатів тощо.

За словами Лубінця, МКЧХ фіксує, що їх не допускають – "і все, реакції далі жодної".

На його думку, формат місій не працює з Росією в цій війні, що довів і візит експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, який відбувся 1 вересня. 

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки.
  • Міноборони РФ 31 липня заявило, що запросило експертів ООН і МКЧХ в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.
  • Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми даними міжнародних експертів, полонених у колонії окупованої Оленівки було вбито за допомогою термобаричної зброї.
  • CNN після розслідування подій в окупованій Оленівці дійшло висновку, що російська версія подій про удар України з HIMARS є неправдивою: у приміщенні була сильна пожежа, а ознак вибуху не видно.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: полоненіООНвійнаомбудсмен
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зенітники збили "Алігатора" росіян на Донеччині

відео За три доби пара Байрактарів знищила російської техніки на майже $27 млн

ISW: Росіяни посилили пропаганду щодо контрнаступу на Херсонщині, намагаючись затьмарити реальність

ЗМІ: РФ запросила у США пів сотні віз для Лаврова та його делегації, але жодної ще не отримала

Зеленський знову зібрав ставку головнокомандувача: Ми всі побачимо рішення

Єврокомісія: "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

полонені
Обмін полоненими: до України повернулися 14 військових
В ОГП назвали ймовірну причину вибуху в Оленівці: вибух термобаричного боєприпаса
Перші листи від полонених прибули в Україну – Верещук
Останні новини
12:37
У Франції помітили надлишкову смертність у липні: пов’язують зі спекою
12:20
фото Затримали корегувальника росіян – здавав ворогу позиції ЗСУ у Києві
12:17
На "референдум" на Миколаївщині готові прийти до 10% людей – Кім
12:05
У Києві запровадять оплату проїзду в усіх видах транспорту банківською карткою
11:49
Зенітники збили "Алігатора" росіян на Донеччині
11:38
Мін’юст Грузії розповів, скільком росіянам дали громадянство за 2022 рік
11:30
Що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії – пояснює МОЗ
11:21
відео За три доби пара Байрактарів знищила російської техніки на майже $27 млн
11:12
Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів
11:01
Хакерська група, яку пов’язують з Росією, зламала італійське енергетичне агентство
Усі новини...