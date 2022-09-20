На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин
В Харьковской области украинские власти установили контроль и провели зачистку в 118 населенных пунктах, которые находились в оккупации, в 12 населенных пунктах еще продолжается "зачистка".
Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в нацмарафоне 19 сентября, "Суспільне"
Прямая речь: "Только за минувшие сутки установлен контроль и продолжается зачистка 12 населенных пунктов. С начала деоккупационных мероприятий был установлен контроль и осуществлена зачистка в 118 населенных пунктах, в которых проживает ориентировочно 50 тысяч гражданских (лиц)".
Детали: По словам Енина, на деоккупированных территориях Харьковской области 18 сентября обнаружили полсотни тел гражданских, с начала деоккупации правоохранители обнаружили 168 тел, – но в каких населенных пунктах области, чиновник МВД не уточнил.
Из 48 могил на стихийном кладбище в Изюме правоохранители эксгумировали 52 человека, сказал Енин. Он подтвердил, что на телах погибших есть признаки пыток.
"Продолжаем выявлять тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломанные головы, мужчины со связанными руками, переломами челюстей, с отрезанными гениталиями", – рассказал первый заместитель министра внутренних дел.
По словам Енина, то стихийное захоронение, которое нашли под Изюмом, – не последнее даже в этом городе.
Всего зарегистрировано 292 военных преступления на территории Харьковской области. Большая часть – это уголовные производства о нарушении законов и обычаев войны.
Предыстория:
- Российские войска сбежали из Изюма 10 сентября, оставив немало военной техники.
- 15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили захоронения людей.
- На 19 сентября со стихийного кладбища в Изюме эксгумировали 146 тел погибших. Среди них есть женщины и дети. Людей россияне пытали в отделении полиции и других местах.
- ООН направит команду к месту массовых захоронений в Изюме, обнаруженных после освобождения города от российской оккупации.