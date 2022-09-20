На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин

В Харьковской области украинские власти установили контроль и провели зачистку в 118 населенных пунктах, которые находились в оккупации, в 12 населенных пунктах еще продолжается "зачистка".

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в нацмарафоне 19 сентября, "Суспільне"

Прямая речь: "Только за минувшие сутки установлен контроль и продолжается зачистка 12 населенных пунктов. С начала деоккупационных мероприятий был установлен контроль и осуществлена зачистка в 118 населенных пунктах, в которых проживает ориентировочно 50 тысяч гражданских (лиц)".

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Детали: По словам Енина, на деоккупированных территориях Харьковской области 18 сентября обнаружили полсотни тел гражданских, с начала деоккупации правоохранители обнаружили 168 тел, – но в каких населенных пунктах области, чиновник МВД не уточнил.

Из 48 могил на стихийном кладбище в Изюме правоохранители эксгумировали 52 человека, сказал Енин. Он подтвердил, что на телах погибших есть признаки пыток.

"Продолжаем выявлять тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломанные головы, мужчины со связанными руками, переломами челюстей, с отрезанными гениталиями", – рассказал первый заместитель министра внутренних дел.

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По словам Енина, то стихийное захоронение, которое нашли под Изюмом, – не последнее даже в этом городе.

Всего зарегистрировано 292 военных преступления на территории Харьковской области. Большая часть – это уголовные производства о нарушении законов и обычаев войны.

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