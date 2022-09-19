Більшість ексгумованих в Ізюмі тіл належали мирним жителям – Синєгубов
В деокупованому 10 вересня Ізюмі на Харківщині ексгумували вже 146 тіл, переважна більшість із них – це цивільні особи.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Пряма мова: "Триває ексгумація тіл загиблих з місця масового поховання в Ізюмі. За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, в тому числі 2 дітей.
У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення".
Деталі: Синєгубов зазначив, що всі тіла направляють на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті.
Він переконаний, що про жахливі злочини російських окупантів на Харківщині має знати увесь світ.
Тому зібрані української владою докази обов'язково будуть використані в міжнародних судах, щоб покарати військових злочинців, запевнив він.
Голова ОВА подякував за посилену роботу поліцейським, працівникам прокуратури, службовцям ДСНС, фахівцям СБУ, судмедекспертам, лікарям та усім, хто задіяний в проведенні цієї ексгумації, а також представникам ЗМІ.
Передісторія:
- 10 вересня під натиском українських захисників російські війська залишили місто Ізюм, де поспіхом кинули й чимало військової техніки.
- За даними депутата Ізюмської міської ради Максима Стрельнікова, щонайменше тисяча цивільних в Ізюмі загинули через окупацію, багато хто – від неможливості отримати меддопомогу.
- В Ізюмі знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками. Також знайшли масове поховання на 445 могил. Більшість тіл мають ознаки насильницької смерті.
- Президент Володимир Зеленський підтвердив злочини окупантів у звільненому Ізюмі.
- ООН направить місію на Харківщину.