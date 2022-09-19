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Більшість ексгумованих в Ізюмі тіл належали мирним жителям – Синєгубов

Олена РощінаПонеділок, 19 вересня 2022, 18:49

В деокупованому 10 вересня Ізюмі на Харківщині ексгумували вже 146 тіл, переважна більшість із них – це цивільні особи.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Триває ексгумація тіл загиблих з місця масового поховання в Ізюмі. За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, в тому числі 2 дітей.

У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення".

Деталі: Синєгубов зазначив, що всі тіла направляють на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті.

Він переконаний, що про жахливі злочини російських окупантів на Харківщині має знати увесь світ.

Тому зібрані української владою докази обов'язково будуть використані в міжнародних судах, щоб покарати військових злочинців, запевнив він.

ВІДЕО ДНЯ

Голова ОВА подякував за посилену роботу поліцейським, працівникам прокуратури, службовцям ДСНС, фахівцям СБУ, судмедекспертам, лікарям та усім, хто задіяний в проведенні цієї ексгумації, а також представникам ЗМІ.

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Теми: Харківська областьокупаціявійна
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