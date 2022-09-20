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Шантаж "референдумами" та "мобілізацією" не спрацює – ОП

"Українська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 14:07
Андрій Єрмак, ФОТО: GETTY IMAGES

Росія шантажує Україну та погрожує проведенням так званих "референдумів" на окупованих територіях, а також оголошенням мобілізації – Україна вирішить "російське питання" та ліквідує загрозу силою.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми. Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює.

Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою". 

Передісторія: 

  • 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР"  зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
  • Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
  • Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також ухвалила законопроєкт про відповідальність за дезертирство під час мобілізації, або у воєнний час.

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Теми: референдуммобілізаціяАндрій ЄрмакОфіс президента
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