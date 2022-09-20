Шантаж "референдумами" та "мобілізацією" не спрацює – ОП

Росія шантажує Україну та погрожує проведенням так званих "референдумів" на окупованих територіях, а також оголошенням мобілізації – Україна вирішить "російське питання" та ліквідує загрозу силою.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми. Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює.

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Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою".

Передісторія:

19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.

Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.

Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також ухвалила законопроєкт про відповідальність за дезертирство під час мобілізації, або у воєнний час.