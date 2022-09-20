Шантаж "референдумами" та "мобілізацією" не спрацює – ОП
Вівторок, 20 вересня 2022, 14:07
Росія шантажує Україну та погрожує проведенням так званих "референдумів" на окупованих територіях, а також оголошенням мобілізації – Україна вирішить "російське питання" та ліквідує загрозу силою.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram
Пряма мова: "Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми. Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює.
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Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою".
Передісторія:
- 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
- Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
- Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також ухвалила законопроєкт про відповідальність за дезертирство під час мобілізації, або у воєнний час.
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