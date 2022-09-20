Шантаж "референдумами" та "мобілізацією" не спрацює – ОП

Росія шантажує Україну та погрожує проведенням так званих "референдумів" на окупованих територіях, а також оголошенням мобілізації – Україна вирішить "російське питання" та ліквідує загрозу силою.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми. Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює.

Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою".

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