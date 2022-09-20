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В ожидании обращения Путина его граждане гуглили, как уехать из России

Елена РощинаВторник, 20 сентября 2022, 22:37
В ожидании обращения Путина его граждане гуглили, как уехать из России
Владимир Путин в одной из резиденций, фото AFP via Getty Images

Перед ожидаемым обращением диктатора Владимира Путина, которое 20 сентября так и не состоялось, россияне стали активно интересоваться, как уехать их страны и как получить отсрочку от армии.

Источник: Telegram-канал "Можем объяснить" и Meduza

Детали: 20 сентября индекс запросов в Google по словосочетанию "Как уехать из России" достиг максимума. 

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Это произошло на фоне предположений о грядущей мобилизации в РФ и подготовке к незаконным "референдумам" на оккупированных территориях Украины.

Пик запросов пришелся на 18:00, следует из данных Google Trends. 

 

Незадолго до этого появились сообщения о грядущем обращении президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. 

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Больше всего вопрос эмиграции интересовал жителей Хабаровского края, граничащего с Китаем.

Также на вторник пришелся всплеск запросов россиян по теме мобилизации. Но он меньше, чем в мае (когда эта тема активно обсуждалась перед Днём Победы). Наиболее активно этой темой интересуются жители Белгородской области.

 

В этот же день россияне стали "гуглить" тему отсрочек от армии. Пик пришелся на 13:00 – после первых сообщений о мобилизации.

 

Днем 20 сентября Госдума России ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное время", а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время.

Вечером ожидались видеообращения Путина, а потом Шойгу – но они сперва перенеслись, а потом отложились: судя по постам российских пропагандистов, на 21 сентября. 

Это все происходит на фоне стремительной подготовки к "голосованиям" за аннексию новых территорий: оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Как ожидается, эти незаконные "референдумы" могут развязать России руки, потому что она сможет назвать контрнаступление Украины нападением на свои территории и объявить уже открытую мобилизацию в РФ.

Темы: РосcияПутинмобилизациявойна
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